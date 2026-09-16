İsrail'de ek ödenek onaylanmadı. ABD'den helikopter alamadı

Kanal 12'nin haberine göre İsrail , ABD 'li havacılık şirketi Boeing'den 12 adet Apache taarruz helikopteri alacaktı. Ancak bütçe açığı nedeniyle ödeme gerekli zaman diliminde aktarılamadı. Bunun üzerine Boeing'in İsrail için ayırdığı üretim hattı sırası iptal edildi. Taarruz helikopterleri sırada bekleyen bir sonraki ülkeye satılacak. İsrail'e yapılacak teslimatınsa üç yıl kadar gecikeceği belirtiliyor.



Haberde, bütçe yetersizliğinin yalnızca hava gücünü değil kara unsurlarını da doğrudan etkilediği vurgulandı. İsrail'de hükümet, savunma bütçesindeki ek ödeneği aylardır onaylayamadı.



HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ İÇİN FÜZE ALIMI DA DURDU

İsrail’in Kanal 13 televizyonunun haberinde, ordunun bütçenin aktarılmaması nedeniyle Maliye Bakanlığı ile anlaşmazlığa düştüğü belirtildi.

Bu durumun hava savunma sistemleri için önleme füzeleri alımının durmasına yol açtığına işaret edilen haberde, ordunun savunma ve saldırı operasyonlarını sürdürebilmek için 15 milyar şekele (yaklaşık 4,92 milyar dolar) acilen ihtiyaç duyduğu vurgulandı.

Maliye Bakanlığı ise bütçe transferindeki gecikmeye gerekçe olarak, talep edilen kaynağın acil ihtiyaçlardan ziyade onay alınmadan biriktirilen borçları kapatmaya yönelik olmasını gösterdi.

NETANYAHU'NUN TALİMATIYLA BÜTÇE YÜKSELTİLDİ

Kanal 12 ve İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN tarafından paylaşılan detaylara göre, Başbakan Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla ordunun 2026 yılı bütçesi 143 milyar şekelden (47,3 milyar dolar) 183 milyar şekele (60,6 milyar dolar) yükseltildi.

Ancak ağustos ayında aktarılması planlanan 15 milyar şekellik ilk dilim henüz ödenmedi.

Geciken ödemelerin ve yedek parça eksikliğinin ordunun Gazze, Batı Şeria ve Lübnan'daki operasyonel yeteneğini olumsuz etkilediği belirtilirken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir sahada sürdürülen askeri operasyonların yanı sıra hükümet düzeyinde de bir bütçe mücadelesi vermek zorunda kaldıklarını ifade etti.

Süreci çözmek isteyen Başbakan Netanyahu'nun, ek bütçe yasasının mecliste görüşülmesini sağlamak adına muhalefet lideri Yair Lapid ile bir araya geldiği aktarıldı.



ABD DEV SİLAH SATIŞINA HAZIRLANIYOR



Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre ABD, İsrail'e toplam 2,8 milyar dolarlık dev bir silah satışına hazırlanıyor. Gazetenin haberine göre satılacak mühimmat arasında İsrail'in Gazze'de de kullandığı 1 tonluk bombalar da var.



Gazetenin, adı açıklanmayan ABD'li bir yetkiliye dayandırdığı haberinde İsrail'e her biri yaklaşık 1 ton ağırlığında olan 20 bin adet MK-84 ve 20 bin adet BLU-117 bombalarının satışına yeşil ışık yakıldı. Aynı paket içinde ayrıca 20 bin savaş başlığının satışına da onay verilmesinin beklendiği aktarıldı.



Satış gerçekleşirse bu, son yıllarda tek kalemde yapılan en büyük mühimmat satışlarından biri olarak da tarihe geçecek.



İsrail'in özellikle Gazze'de defalarca kez kullandığı ve yıkıcı özelliğiyle bilinen MK-84 bombaları, patladıktan sonra metal parçalarının yüzlerce metre mesafeye dağılması, metali ve kalın betonu delip geçebilmesi ve zeminde büyük kraterler oluşturmasıyla biliniyor.

2025 yılında Trump yönetimi, Kongre inceleme sürecini bypass ederek İsrail'e yaklaşık 2 milyar dolarlık silah satışına onay vermiş, söz konusu satış Kongre'de Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bazı tartışmalara yol açmıştı.