İsrail'de emniyet müdürü baskı yüzünden istifa etti: Protesto çıktı

İsrail basınındaki haberlere göre, ülke genelinde yaklaşık 30 noktada hükümetin karşıtı protestolara katılan gruplar sokaklara indi. Polis, 15'i Tel Aviv'de olmak üzere ülke genelinde en az 25 kişiyi gözaltına aldı.



Emniyet müdürünün istifası üzerine, İsrail'de kolluk kuvvetlerinden sorumlu aşırı sağcı Ben-Gvir, yaptığı sosyal medya paylaşımında, siyasetin "polis teşkilatında üst kademelere sızdığını" belirterek Eshed'in sola teslim olduğunu ve "kendisine bir sonraki seçim kampanyasında sol bir partiden adaylığında başarılar dilediğini" ifade etti.



TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ



İsrail Adalet Bakanı Yariv Levin'in 5 Ocak'ta duyurduğu "yargı reformu", Yüksek Mahkemenin yetkilerini sınırlandırma ve iktidarın yargı atamalarında söz sahibi olması gibi değişiklikler içeriyor.



Netanyahu, ülke çapında giderek artan kitlesel protestolara ve grevlere neden olan yargı düzenlemesini 27 Mart'ta ertelediğini açıklamıştı.

Foto: Reuters Ancak Netanyahu, 2023-2024 bütçesinin mayıs sonunda Meclisten geçmesinin ardından yargı düzenlemesini tekrar gündeme getireceklerini duyurmuştu.



Netanyahu koalisyonu ve muhalefet arasındaki yargı düzenlemesi müzakerelerinin tıkanmasının ardından hükümet, yakın zamanda yargı düzenlemesi kapsamında yeniden düğmeye bastı.



İktidar, Yüksek Mahkeme'nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak bir yasa tasarısını dün komisyondan geçirmişti.



İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi ve diğer sağ politikalarına karşı çıkan protesto hareketi 6 aydır ülke genelinde gösterilerine devam ediyor.