İsrail’de en az 2 bin yıllık ‘Ölü Deniz Yazmaları’ bulundu

İsrailli arkeologlar, Yahudiye Çölü'ndeki ücra bir mağaradan iki düzine Ölü Deniz yazması parçası ortaya çıkardıklarını açıkladı.



İsrail Eski Eserler Dairesi (IAA) yaptığı açıklamada, "Yaklaşık 60 yıldır ilk kez, arkeolojik kazılar bir İncil yazmasının parçalarını ortaya çıkardı" dedi.

SADECE TANRI ADI İBRANİCE

Roma İmparatorluğu'na karşı Yahudi isyancıların yaklaşık 2 bin 100 yıl önce saklandığı bir mağarada bulunduğu belirten yazmaların yeni bulunan parçaları, Nahum ve Zekeriya Peygamberlerin kitabı olan 12 Küçük Peygamber Kitabı'nın Yunanca çevirileri olduğu belirtilirken metindeki tek İbranice yazının Tanrı ismi olduğu belirtildi.



İsrail’deki Ölü Denize’e çıkan Yahudiye Çölü'nde tespit edilen yazmalar, İsrailli arkeologların Ekim 2017 yılında başladığı kazılar ve araştırmalar sonrası tespit edilen ilk Ölü Deniz Yazmaları oldu.



Parçalar Nahal Hever'deki Korku Mağarası'nda bulunurken IAA basın açıklamasına göre, mağaraya ulaşımın epey zor olduğu ve yalnızca uçurumdan tehlikeli bir şekilde aşağı inerek ulaşılabileceği belirtildi.



‘İNSANLIK İÇİN ÖLÇÜLEMEZ DEĞERDE’



IAA direktörü İsrael Hasson kazıyla ilgili, "Çöl ekibi olağanüstü bir cesaret, adanmışlık ve amaca bağlılık gösterdi, yer altındaki mağaralara inerek onları kazıp inceleyerek insanlık için ölçülemez değerde hediyelerle geri döndü" dedi.



Basın açıklamasına göre, en son Ölü Deniz Yazmaları 70 yıldan daha uzun bir süre önce bölgede tespit edildiği için bölge yağmacıların dikkatini çekerken büyük bir koruma altındaydı.



ÇOCUK İSKELETİ DE BULUNDU



Ekipler kazılarda ayrıca 6 bin yıllık bir çocuk iskeleti, nadir madeni paralar ve 10 bin 500 yıl öncesine ait dünyanın en eski olduğuna inanılan bir sepet bulduklarını belirtti. Bununla birlikte bölgedeki iklim koşulları da yazmaların ve eski belgelerin son derece iyi korunduğu belirtildi.