Koalisyon partileri tarafından yayımlanan ortak bildiride, İsrail'de gelecek yıl kasım ayında yapılması planlanan genel seçimlerin nisan ayına alındığı ifade edildi.



Erken seçim kararının tüm koalisyon ortaklarının oy birliği ile alındığına işaret edilen açıklamada, bu kararın nedenine dair bir bilgi paylaşılmadı. Zira Başbakan Netanyahu geçen ay yaşanan erken seçim tartışmalarının ardından seçimlerin zamanında, yani Kasım 2019'da yapılacağını söylemişti.



Öte yandan İsrail basını erken seçimin 9 Nisan'da yapılacağını yazdı.



Basında ayrıca erken seçim kararı alınmasına Ultra-Ortodoks (Haredi) Yahudi gençlerin ülkede 3 yıllık zorunlu askerlik hizmetine alınması için meclise sunulan ve gelecek yılın ilk günlerinde oylanması planlanan yasanın neden olduğu yazıldı.



Koalisyon ortaklarından Yeş Atid (Gelecek) Partisi Genel Başkanı Yair Lapid yaptığı açıklamada, Haredi gençlerin askere alınmasını öngören yasaya destek vermeyeceklerini açıklamıştı.



İsrail meclisinde Haredileri temsil eden Birleşik Tevrat (Yahudot HaTora) ve Şas (Tevrat Muhafızları) partileri mevcut koalisyonda yer alıyor. Sağcı koalisyon hükümeti askere gitmeleri ve laik eğitim sistemine dahil olmaları için Haredilere baskı yapmaktan kaçınıyor.