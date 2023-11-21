İsrail'de esir takasında fikir ayrılığı

"FELAKET GETİREBİLİR"



İsrail’de yayın yapan Kanal 14 televizyonuna konuşan Ulusal Güvenlik Bakanı ItamarBen-Gvir, muhtemel esir takası anlaşmasını yorumladı.



Ben-Gvir, beklenen anlaşmaya ilişkin, "Bundan rahatsızım çünkü bize felaket getirebilecek bir anlaşmadan bahsediyorlar." ifadesini kullandı.



Hükümet içinde esir takası konusunda fikir ayrılıkları bulunduğunu belirten İsrailli Bakan, "Rahatsızım çünkü bir kez daha bölündük, bir kez daha bize gerçekler söylenmedi ve bir kez daha kenara itiliyoruz." dedi.



Hamas ile 2011’de yapılan esir takası anlaşmasını hatırlatan Ben-Gvir, "Gilad Şalit karşılığında Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar’ı serbest bıraktık ve bu sorunu kendi başımıza biz açtık. Söylentiler, İsrail’in, Şalit anlaşmasında olduğu gibi bir kez daha çok büyük bir hata yapacağı yönünde." diye konuştu.



İsrailli Bakan, muhtemel esir takası anlaşmasını, "Başta 80 kişiyi kapsayan bir anlaşmadan bahsettiler, önce bu rakamı 70’e düşürdüler, şimdi de 50 kişiye. Gıda ve yakıt girişine de izin vermeyeceklerini söylediler, şimdi de bunu da kabul ediyorlar." sözleriyle eleştirdi.



NETANYAHU BU AKŞAM KABİNE'Yİ TOPLAYACAK Öte yandan Netanyahu'nun esir takası anlaşmasını görüşmek üzere bu akşam saat 20.00'de önce Savaş Kabinesi'ni daha sonra da Güvenlik Kabinesini toplayacağı bildirildi. Kabinenin İsrail ile Hamas arasında beklenen esir takası anlaşmasını onaylayacağı ifade edildi.



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mecid el-Ensari bugün yaptığı açıklamada, İsrail ile Hamas arasında esir takası anlaşmasında bugüne kadarki "en yakın noktaya ulaşıldığını", "kritik ve son aşamaya" gelindiğini belirtmişti.



İsrail'e göre, Kassam Tugayları'nın elinde 239 İsrailli esir bulunuyor. İSRAİL - HAMAS ARASINDA ESİR TAKASI İsrail medyasına yansıyan raporlara göre, muhtemel esir takası anlaşması İsrail hapishanelerinde tutulan yaklaşık 150 Filistinli kadın ve çocuğun serbest bırakılması karşılığında Hamas'ın da elinde tuttuğu 50 İsrailli kadın ve çocuğu serbest bırakmasını içeriyor.



Gazze’de çatışmalara 3 ila 5 gün "insani ara" verilmesini kapsayan, genişletilme ihtimali de bulunan anlaşmaya göre Gazze’ye insani yardım ve yakıt ulaştırılacak.



Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, Gazze Şeridi’nde çatışmalara insani ara verilmesine ilişkin, “Anlaşmaya varma hususunda bugüne kadar bulunduğumuz en yakın noktadayız." açıklamasını yapmıştı.



Hamas'ın Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk de sabah saatlerinde yaptığı açıklamada, "Artık iş Katar'da. Onlar, İsrail ile beklenen ateşkes anlaşmasını duyuracaklar. Anlaşmanın detayları ilerleyen saatlerde açıklanacak." ifadelerini kullanmıştı.



İSRAİL'İN HAMAS İLE YAPTIĞI 2011'DEKİ ESİR TAKASI ANLAŞMASI



Hamas'ın Mısır aracılığıyla İsrail'le 11 Ekim 2011'de yaptığı esir takası anlaşması çerçevesinde, bir İsrail askeri (Gilad Şalit) karşılığında hapishanelerdeki 1027 Filistinli tutuklu serbest bırakılmıştı.



Ancak İsrail, serbest bırakılan Filistinlilerden bazılarını yeniden tutuklamış ve haklarında daha önce verilen cezaları yeniden uygulamaya koymuştu. NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun