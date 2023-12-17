İsrail'de Gazze'yi işgal konferansı

İsrailli şirketin paylaşımlarında, Gazze sahilinde villa tarzı evlerin çizimleriyle birlikte "Sahilde bir ev hayal değil! Molozları temizlemeye ve işgalcileri savuşturmaya başladık." ifadelerine yer verildi.



Filistinlilerin topraklarını, evlerini ve arazilerini daha önce gasbederek Batı Şeria, Doğu Kudüs, Nablus, Golan Tepeleri gibi işgal edilen bölgelerde yerleşim yerleri kuran şirketlerin, Gazze'deki halkı "işgalci" olarak nitelemesi dikkati çekti.



Söz konusu İsrailli şirket, işgalin başarılı olması halinde yeniden kurulması planlanan yerleşim yerlerinin isimlerini ve Gazze Şeridi boyunca yaklaşık konumlarını gösteriyor.



İsrail, 1967’den bu yana işgal altında tuttuğu Filistin topraklarında Yahudi yerleşim birimleri inşa etmeye devam ediyor.



Bu süre boyunca iktidara gelen hükümetler, yerleşim yerlerini, Filistin topraklarını Yahudileştirme aracı olarak kullanma politikasını aralıksız olarak sürdürdü.



İsrail'in yerleşim yerleri oluşturması uluslararası hukuk ve Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde yasa dışı kabul ediliyor.