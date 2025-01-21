İsrail'de Genelkurmay Başkanı Halevi'den istifa kararı

İsrail Savunma Kuvvetleri’nden (IDF) yapılan açıklamada, İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi'nin 6 Mart itibarıyla geçerli olacak şekilde istifa etmek istediğini İsrail Savunma Bakanı Israel Katz'a ilettiği bildirildi.



Halevi'nin, IDF’nin 7 Ekim'deki 'başarısızlığının sorumluluğunu' kabul ederek görevinden ayrılmak istediği belirtildi.

İsrail Genelkurmay Başkanı Halevi, IDF'nin halihazırda önemli başarılar kaydettiğini ve rehineleri serbest bırakmak üzere varılan anlaşmayı uygulama sürecinde olduğunu vurguladı. Halevi, 6 Mart tarihine kadar 7 Ekim'e ilişkin soruşturmaların sonuçlandırılacağını ve IDF'yi 'gelecekteki sınamalara' hazırlayacağını söyleyerek, “IDF komutanlığını yüksek kaliteli ve kapsamlı bir şekilde halefime bırakacağım” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

7 Ekim'da Hamas Gazze'den ateşlenen roketlerle Aksa Tufanı Operasyonu'nu başlattı. İsrail'e 3 koldan saldırı düzenlendi. Stratejik noktalar, havalimanları askeri bölgeler vurudu. Demir Kubbe yetersiz kaldı. Tel Aviv dahil çok sayıda kente roketler isabet etti.

Hamas üyeleri İsrail'e motosikletler ve kamyonetlerle karadan; bazıları da motorlu paraşütlerle havadan sızdı. Kontrol kuleleri etkisiz hale getirildi.

Hamas üyeleri paraşütlerle festival alanına indi. Re'im kentindeki Hamas saldırılarında en büyük can kaybı kayıtlara geçti.

Baskının ikinci gününde İsrail kabinesi resmen savaş ilan etti ve Gazze'de görülmemiş kıyım başladı.