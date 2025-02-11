İsrail’de güvenlik kabinesi toplandı: Hamas'ın rehine uyarısına yanıt bekleniyor

Filistinli direniş örgütü Hamas'ın Gazze Şeridi'ndeki İsrailli rehinelerin bırakılmasını erteleme açıklaması sonrası İsrail’de güvenlik kabinesi toplandı.

Hamas, bu açıklamayı İsrail’in ateşkesi ihlal etmesi nedeniyle yaptı.

Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyine dönüşünü geciktiren İsrail, bölge genelinde saldırılar düzenleyerek ve insani yardım girişini engelleyerek ateşkes anlaşmasını bozdu.

Kabine, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında rehine anlaşmasıyla ilgili konuları görüşüyor.

Bakanların toplantıda, anlaşmanın ikinci aşamasına ilişkin müzakereler öncesinde İsrail'in tutumunu tartışması bekleniyordu ancak Hamas'ın açıklaması sonrası, toplantının bu son gelişmeye odaklanması bekleniyor.



Görüşmede ayrıca ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'e önümüzdeki cumartesi günü öğlene kadar tüm rehinelerin serbest bırakılmaması halinde ateşkesi iptal etmeyi önerdiği açıklamanın da ele alınması bekleniyor.



17 REHİNEDEN SEKİZİ ÖLDÜ

İsrail, ateşkesin bu aşamasında Gazze'den henüz serbest bırakılmayan 17 rehineden sekizinin öldüğünü açıkladı.



Üç rehinenin bir sonraki teslimi önümüzdeki cumartesi günü için planlanmıştı.

