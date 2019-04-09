İsrail’de yapılan erken genel seçimlerindeki sandık çıkış anketlerine göre Başbakan Binyamin Netanyahu’nun partisi Likud ile en yakın rakibi olan Mavi-Beyaz İttifakı seçimi başa baş tamamladı.



İsrail kanallarında yayınlanan 3 farklı sandık çıkış anketlerinde, Başbakan Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi ile eski Genelkurmay Başkanı Benny Gantz ve eski gazeteci Yair Lapid liderliğindeki Mavi-Beyaz İttifakı seçimlerde birbirine yakın sayıda milletvekili çıkardı.



İsrail’in Kanal 13 televizyonuna göre Likud partisi ile Mavi-Beyaz İttifakı 36’şar milletvekilini meclise gönderdi.



Kanal 11’in sandık çıkış anketine göre ise Mavi-Beyaz 37, Likud ise 36 milletvekili çıkardı.



Kanal 12’nin sonuçlarına göre de Mavi-Beyaz 37, Likud ise 33 milletvekilini meclise soktu.



NETANYAHU KOALİSYON HÜKÜMETİNİ KURMAYA DAHA YAKIN



Üç sandık çıkış anketinin her birine göre, meclisteki sağ ve sol kanatların milletvekili sayısı birbirinden farklı.



Kanal 13’un sonuçlarına göre Netanyahu ile ittifak yapması beklenen sağ partiler, 120 sandalyeli mecliste 66 milletvekiline ulaşarak çoğunluğu elde etti.



Kanal 11’in anketine göre de sağ partiler 64 milletvekiliyle meclis çoğunluğuna ulaşmış durumda.



Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre ise sağ partiler meclis çoğunluğunu kaybederek 60 milletvekilinde kaldı.



ARAP İTTİFAKINDAN BİRİ MECLİS DIŞINDA KALABİLİR



Kanal 13’e göre, meclise girebilen tek Arap ittifakı 7 milletvekili ile Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak oldu.



Kanal 11’e göre de yine meclise giren tek Arap ittifakı 6 milletvekili çıkaran Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak olacak.



Öte yandan Kanal 12’nin verilerine göre seçime giren Eşitlik ve Barış için Demokrasi Cephesi (Hadaş) ile Değişim için Arap Hareketi'nin (Ta'al) kurduğu ittifak ile Ulusal Demokratik Birlik (Beled) ile Birleşik Arap Listesi'nin oluşturduğu ittifak 6’şar milletvekili kazanarak meclise giriyor.



HEM NETANYAHU HEM GANTZ “ZAFERİNİ” İLAN ETTİ



Sandık çıkış anketlerindeki farklılığa rağmen hem Netanyahu hem de rakibi Gantz seçimi önde tamamladıklarını ilan etti.

İsrail Başbakanı ve Likud Partisi lideri Netanyahu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Likud liderliğindeki sağ kanat blokunun açık bir zafer kazandığını duyurdu.



Sağ partileri Likud’un doğal ortakları olarak niteleyen Netanyahu, "Likud liderliğindeki sağ kanat bloku açık bir zafer kazandı. İsrail vatandaşlarına güvenleri için teşekkür ediyorum. Bu gece doğal ortaklarımızla sağcı bir hükümet kurmaya başlayacağım.” dedi.



Öte yandan merkez partisi Mavi-Beyaz İttifakı liderlerinden eski Genelkurmay Başkanı Gantz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kazandık." ifadesini kullandı.



İsrail halkının sözünü söylediğini belirten Gantz, kendisine oy veren seçmene ve parti mensuplarına teşekkür etti.



Gantz, seçimlerde bir kazanan ile bir kaybedenin olduğunu belirterek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Bibi (Netanyahu) 40 sandalye kazanacağı sözünü vermişti ancak çok fazla zaman kaybetti. Cumhurbaşkanı fotoğrafı görüyor ve hükümeti kurma görevini kazanana vermelidir. Başka seçenek yok."



CUMHURBAŞKANI PARTİLERLE GÖRÜŞECEK



İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin yarından itibaren meclise girmeye hak kazanan partilerle görüşmeye başlayacak.



Cumhurbaşkanı, hangi partinin birinci olduğuna bakmadan koalisyon hükümetini kurmaya daha yakın olan lidere bu görevi verebiliyor.



Rivlin’in, Likud lideri Netanyahu’ya mı yoksa Gantz’a mı koalisyonu kurma görevini vereceği konusu, kesin olmayan seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından netleşecek.



KOALİSYON HÜKÜMETİ İÇİN 61 MİLLETVEKİLİ GEREKİYOR



İsrail'de hükümet kurmak için 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 61 koltuğa sahip olmak gerekiyor. Çıkan sandık sonuçlarına göre, hiçbir parti tek başına hükümeti kuracak çoğunluğu yakalayamadığı için İsrail’i yeni bir koalisyon hükümeti bekliyor.



İsrail Merkez Seçim Komisyonu’nun kesin olmayan seçim sonuçlarını yarın açıklaması bekleniyor.



Komisyonun 17 Nisan’da kesin sonuçları açıklamasının ardından İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin koalisyon hükümetini kurmaya en yakın gördüğü parti liderine hükümeti kurma görevini verecek.



Cumhurbaşkanının görevlendirmesinin ardından söz konusu parti liderinin 28 gün içinde koalisyon hükümetini kurması gerekiyor.



Ancak koalisyonu kurmakla görevlendirilen parti lideri, iki hafta ek süre talep etme hakkın sahip.



İsrail'deki erken genel seçimde 41 parti, 5 milyon 800 binden fazla seçmenin oyunu almak için yarışmıştı.

