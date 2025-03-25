İsrail’de hükümet karşıtı eylem: Parlamento binası önünde toplandılar

İsrail parlamentosu Knesset’in uzun süredir ertelenen 2025 devlet bütçesini gün içinde nihai onaydan geçirmesinin ardından düzenlenen eylemler, ülkenin, Gazze'de hâlâ rehin tutulan kişilerin durumu ile daha geniş siyasi tablo konusunda ne kadar bölünmüş olduğunu gözler önüne serdi.



Oylama öncesinde, güvenlik güçleri rehineler meselesinin yanı sıra İsrail’in iç istihbarat teşkilatı şefinin ve başsavcının görevden alınmasına yönelik son hamleleri protesto etmek amacıyla parlamento çevresinde toplanmaya çalışan göstericileri uzaklaştırdı.



İsrail ordusu geçen hafta, Hamas’a karşı Gazze’deki harekâtına yeniden başlamış ve böylece iki aydır süren ateşke bozmuştu.



Çatışmaların yeniden başlaması, İsrail’de kitlesel protestolara yol açarak kalan rehinelerin ve hayatını kaybedenlerin naaşlarının geri getirilmesi için müzakerelere dönülmesi yönünde çağrıları artırmıştı.

