İsrail'de hükümet karşıtı gazeteye boykot: "Geri adım atmayacağız"

İsrail hükümeti, ülkenin önde gelen sol eğilimli gazetesi Haaretz'i cezalandırmaya hazırlanıyor.



Bunun için hükümet yetkililerine veya hükümet tarafından finanse edilen kurumlarda çalışan herkese gazetenin boykot edilmesi emredilecek.



Gazetenin sayfalarında veya internet sitesinde hükümete ait tüm reklamların yayınlanması da durdurulacak.



İsrail İletişim Bakanı Shlomo Karhi'nin ofisinden pazar günü yapılan açıklamada, Haaretz'e yönelik önerinin diğer bakanlar tarafından oy birliğiyle onaylandığı belirtildi.



Açıklamada, “İsrail devletinin resmî bir gazetesinin yayıncısının devlete karşı yaptırım uygulanması çağrısında bulunacağı ve savaşın ortasında devletin düşmanlarını destekleyeceği ve finanse edeceği bir gerçekliğe izin vermeyeceğiz. Basın ve ifade özgürlüğünün yanı sıra hükümetin İsrail devletine karşı kışkırtmaları finanse etmemeye karar verme özgürlüğünü de savunuyoruz." denildi.



KARAR NEDEN ALINDI?



Karhi'nin ofisi Haaretz'e yönelik boykotu haklı göstermek için gazetenin yayıncısı Amos Schocken'in kısa süre önce Londra'da düzenlenen bir konferansta yaptığı açıklamaları hedef gösterdi.



Schocken, “İsrail'in, terörist olarak adlandırdığı Filistinli özgürlük savaşçılarıyla savaştığını” söyledi. Daha sonra sözlerine açıklık getirerek Hamas'ı kastetmediğini açıkladı.



HAARETZ'TEN DE AÇIKLAMA GECİKMEDİ



Haaretz, pazar günü yaptığı açıklamada Netanyahu'yu "İsrail demokrasisini parçalamakla" suçladı ve gazeteyi boykot etme kararının "fırsatçı" olduğunu ve bakanlar tarafından herhangi bir yasal inceleme yapılmadan çıkarıldığını söyledi.



Açıklamada, "Haaretz geri adım atmayacak. Netanyahu tarafından onaylanan mesajları yayınlayan bir hükümet broşürüne dönüşmeyecek." denildi.

