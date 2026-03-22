İsrail'de iki kent vuruldu, 140'tan fazla yaralı var
22.03.2026 02:40
Son Güncelleme: 22.03.2026 08:42
İran Natanz Nükleer Tesisi'nin hedef alınmasının ardından İsrail'e misilleme saldırısı yaptı. Nükleer tesisin bulunduğu Dimona ile 30 kilometre uzaklıktaki Arad kentleri hipersonik Fettah füzeleriyle vuruldu. İki kentte de büyük yıkım meydana gelirken, bazıları ağır olmak üzere 140'tan fazla yaralının olduğu açıklandı. Saldırının ardından İsrail ve ABD, İran'ı vurdu. Tahran'da patlama sesleri duyuldu. Trump ise İran'ı "48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazlarsa güç santrallerini yok edeceğiz." diyerek tehdit etti. İşte son gelişmeler...
ABD ve İsrail'in Tahran'a yönelik saldırılarıyla başlayan İran Savaşı, 3'üncü haftasını geride bırakıyor.
Natanz Nükleer Tesisi'nin vurulmasının ardından İran da misilleme yaparak İsrail'in nükleer tesisinin bulunduğu Dimona ile Arad kentlerini hedef aldı. İsrail'in en stratejik ve büyük hava üslerinden Nevatim'in de yer aldığı Beerşeba'ya yakın olan bölgede büyük çapta yıkım meydana geldi. Patlamanın şiddetiyle evlerin duvarları yıkıldı, ağaçlar kökünden söküldü.
Yerleşim bölgesinin Hipersonik Fettah füzesiyle vurulduğu 6 dalga halindeki misilleme saldırılarında Dimona'da en az 51 kişi yaralandı. Arad kentine düzenlenen saldırıda 88 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İSRAİL: İRAN İLK KEZ 4 BİN KM MENZİLLİ FÜZE KULLANDI
İsrail ordusu, İran'ın savaşın başlangıcından bu yana ilk kez 4 bin kilometre menzile ulaşabilen uzun menzilli füze kullandığını duyurdu.
“SAVAŞIN YENİ BİR AŞAMASINA GİRİLDİ"
Saldırının ardından İran Meclis Başkanı Muhammed Ghalibaf, İsrail semalarının savunmasız olduğunu belirterek, savaşta yeni bir aşamaya girildiğini söyledi. Ghalibaf “İsrail rejimi Dimona'nın yüksek koruma altındaki bölgesinde füzeleri engellemeyi başaramazsa bu durum operasyonel olarak savaşın yeni bir aşamasına girildiğinin sinyalini verecektir. İsrail semaları savunmasızdır. Sonuç olarak, görünüşe göre önceden planlanmış bir sonraki adımları uygulama zamanı geldi" ifadelerini kullandı.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, İran saldırısında Arad kentinde 7'si ağır 88 kişinin yaralandığını açıkladı.
İSRAİL FÜZELERİN ENGELLENEMEMESİNE İLİŞKİN SORUŞTURMA BAŞLATTI
İsrail Ordusu hava savunma sisteminin devreye girdiğini ancak füzelerin engellenemediğini de açıkladı. Ordu kaynakları, Dimona'yı vuran füzenin engellenmemesine ilişkin soruşturma başlatılacağını duyurdu.
İRAN: SALDIRILAR MİSİLLEME İÇİN YAPILDI
İran devlet televizyonu, saldırının İran'daki nükleer tesise düzenlenen saldırıya yanıt olduğunu açıkladı.
Uluslararası Atom enerjisi Ajansı, saldırıda kentteki nükleer araştırma merkezinin hasar aldığına ilişkin bir bilgi almadıklarını belirtti.
NETANYAHU: ÇOK ZOR BİR AKŞAM YAŞIYORUZ
Dimona ve Arad saldırılarının ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Netanyahu "Geleceğimiz için verdiğimiz mücadelede çok zor bir akşam yaşıyoruz. Düşmanlarımıza her cephede saldırmaya devam edeceğiz" dedi.
TRUMP: İRAN'DA HEDEFLERİME PLANDAN HAFTALAR ÖNCE ULAŞTIM
Saldırının ardından ABD Başkanı Donald Trump'tan da ilk açıklama geldi. "ABD İran'ı adeta haritadan sildi." iddiasında bulunan Trump "Hedeflerime planlanandan haftalar önce ulaştım. İran anlaşma yapmak istiyor, ben istemiyorum." dedi.
TRUMP'TAN HÜRMÜZ TEHDİDİ: GÜÇ SANTRALLERİNİ VURURUZ
Donald Trump, ilerleyen saatlerde Hürmüz Boğazı'na ilişkin de açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Trump “Eğer İran 48 saat içinde Hürmüz Boğazı'nı tamamen açmazsa ABD en büyüğünden başlayarak İran'ın çeşitli güç santrallerini vuracak ve yok edecek.” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı dün de ateşkesi kendisinin istemediğine dair açıklama yapmış ve "karşı tarafın tamamen yok edildiği bir sırada ateşkes yapılmayacağını" söylemişti. İran'a karşı yürütülen savaşta destek vermedikleri gerekçesiyle NATO müttefiklerini "korkak" olarak nitelendirip ittifakı ABD olmadan bir "kağıttan kaplan" olarak tanımladı. Savaşın 4 ila 6 hafta içinde sona erebileceğini söyleyen Trump, ABD'nin kara harekatı yapıp yapmayacağı konusunda ise net bir bilgi vermedi.
İNGİLTERE'NİN NÜKLEER DENİZALTISI UMMAN DENİZİ'NDE
İngiliz gazetesi Daily Mail, İngiltere'nin nükleer enerjili denizaltısı HMS Anson'un Umman Denizi'ne konuşlandırıldığını yazdı. Habere göre denizaltı İran'a yönelik olası bir saldırıya hazır.
İRAN'DAN TRMP'IN TEHDİDİNE YANIT
İran ordusu ise ABD Başkan Trump'ın “güç santrallerini yok ederiz” tehdidine yanıt verdi. Ordudan yapılan açıklamada “İran'ın yakıt ve enerji altyapısı hedef alınırsa ABD'nin bölgedeki tüm enerji altyapıları hedef alınacak." ifadeleri kullanıldı.
“DÜŞMAN TESLİM OLANA KADAR SAVAŞI SÜRDÜRECEĞİZ”
İran Savunma Bakanlığı Sözcüsü Rıza Telayi Nik de ülkesinin ABD-İsrail'e karşı savaşı "düşman tamamen teslim olana kadar" sürdüreceğini söyledi.
Tesnim Haber Ajansı'na göre, Telayi Nik açıklamasında "Halkın talepleri, komuta kademesinin vurguları ve şehit ailelerinin beklentileri doğrultusunda, Silahlı Kuvvetler ve Savunma Bakanlığı, düşman tamamen durdurulup teslim olana kadar savaşı kararlılıkla sürdürecektir." ifadelerini kullandı.
Denizcilik alanında düşmanın fiilen sahayı terk ettiğini ileri süren Nik, "Bugün Fars Körfezi ve Umman Denizi'nde düşman gemilerine dair hiçbir iz bulunmamaktadır. Bu durum, onların bu alanda tamamen çöktüğünün bir göstergesidir." değerlendirmesini yaptı.
İran'ın geliştirdiği füzelerin menzilinin 2 bin 500 kilometre oluğu açıklanmıştı.
İSRAİL GENELKURMAYI: YOLUN YARISINA GELDİK
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ABD ile İran'a düzenledikleri saldırılarda "yolu yarıladıklarını" söyledi. Zamir, yayımladığı video mesajda, İran ve Lübnan'a karşı yürüttükleri saldırılar ile İngiltere ve ABD'nin Hint Okyanusu'nda bulunan ortak üssü Diego Garcia'yı hedef alan füze saldırısına ilişkin konuştu. İran'a 22 gündür düzenledikleri saldırılarda "yolun yarısına geldiklerini" söyleyen Zamir, Yahudilerin bir hafta boyunca kutladığı 1 Nisan'da başlayacak Hamursuz Bayramı'nda da saldırılarını sürdüreceklerini belirtti. Zamir, İran yönetimine ciddi zarar verdiklerini ve bunun stratejik, askeri ve ekonomik bir başarıya dönüşmek üzere olduğunu iddia etti.
5 İRANLI DİPLOMAT İSTENMEYEN KİŞİ İLAN EDİLDİ
Suudi Arabistan, İran'ın Riyad Büyükelçiliğindeki 5 diplomatı "istenmeyen kişi" ilan etti ve 24 saat içinde ülkeden ayrılmalarını istedi
BAĞDAT'TA PATLAMA SESLERİ
Öte yandan Irak’ın başkenti Bağdat’ta art arda patlama sesleri duyuldu. Uluslararası Bağdat Havalimanı yakınında bulunan Victoria Üssü ile aynı bölgede bulunan ABD Büyükelçiliğine ait lojistik destek birimi, insansız hava aracı (İHA) ile hedef alındı.
Bağdat’ın Seyidiye semtinde bir eve füze düştü. Sosyal medyada yayımlanan görüntüde, füzenin isabet ettiği evde ciddi hasar meydana geldiği yer aldı.
DEVRİM MUHAFIZLARI: KIZILDENİZ'İ DE HEDEF ALIRIZ
İran’da yarı resmi Tesnim Haber Ajansı’na göre, İranlı askeri bir yetkili, Hark Adası’na yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Askeri yetkili, ABD’nin, Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda “Kızıldeniz ile Babulmendep Boğazı’nda güvensizliğin direniş cephesi için bir seçenek haline geleceğini” belirterek, durumun ABD aleyhine daha ağır sonuçlar doğuracağını vurguladı. Yetkili ayrıca, yine ABD’nin Hark Adası’na yapacağı olası bir saldırıda eşi görülmemiş bir karşılık alacağı uyarısında bulundu.
İran Devrim Muhafızları ise donanmalarının BAE'deki El Minhad Hava Üssü ile Kuveyt'teki El Salim Hava Üssü'ne füze ve drone saldırı gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İran medyası ise ABD-İsrail saldırılarında Buşehr kentinde yolcu terminalinin vurulduğunu, Hark Adası'ndaki boş yolcu gemisinin isabet aldığını duyurdu.
CENTCOM: HÜRMÜZ'DE GEMİLERE YÖNELİK TEHDİTLERİ ZAYIFLATTIK
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı CENTCOM, devam eden savaşa dair açıklama yaptı. CENTCOM, ABD'nin İran üzerinde 8 binden fazla sorti uçuş gerçekleştirdiğini, İran'a ait 130'dan fazla geminin vurulduğunu belirtti. İran'ın Hürmüz Boğazı kıyısındaki yeraltı depolarının vurulduğunu belirten CENTCOM, boğazdaki gemilere yönelik tehditlerin zayıflatıldığını söyledi.
İSRAİL: SALDIRILARI YOĞUNLAŞTIRACAĞIZ
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, gelecek hafta ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıları önemli ölçüde yoğunlaştıracaklarını açıkladı. Savunma Bakanı Katz, ordu komuta kademesiyle gerçekleştirdiği güvenlik değerlendirmesi toplantısında İran'a 22 gündür sürdürdükleri saldırıları ele aldı. ABD ile birlikte İran'a düzenledikleri saldırıların yoğunluğunun önümüzdeki hafta "önemli ölçüde" artacağına işaret eden Bakan Katz, İran'ın askeri komuta kademesini ve stratejik noktaları vurmaya devam edeceklerini söyledi.
Katz, İsrail ve ABD çıkarlarına yönelik her türlü "güvenlik tehdidini" ortadan kaldırana kadar İran'a saldırıları sürdürecekleri tehdidinde bulundu.
KKTC AÇIKLARINDAN FÜZE FIRLATILDI
Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti açıklarında Akdeniz'den füzelerin fırlatıldığı belirtildi. KKTC ya da Türk karasularında olmadığı belirtilen savaş gemilerinin hava savunma amaçlı füzeler fırlattığı ve füzelerin Lübnan yönünde seyrettiği ifade edildi.
İRAN: KOMŞULARIMIZLA ÇATIŞMA NİYETİMİZ YOK
İran devlet medyası, İran ordusunun, İsrail'in Ben Gurion Havaalanı'ndaki yakıt tanklarını ve yakıt ikmal eden uçakları insansız hava araçlarıyla hedef aldığını açıkladı. Ayrıca İran devlet medyasına konuşan bir İran Askeri Sözcüsü, ABD ve İsrail'in Körfez'de özel ve yolcu gemilerini hedef aldığını belirterek, belirsiz bir misilleme uyarısında bulundu.
İran'ın Tasnim Haber Ajansı, ABD ve İsrail'in Natanz uranyum zenginleştirme tesisine yeni saldırılar gerçekleştirdiğini açıkladı. Tasnim, saldırıda radyoaktif madde sızıntısı olmadığını belirtirken, tesisin yakınlarındaki bölgede yaşayanların da herhangi bir risk altında olmadığı açıklandı.
Irak haber ajansı, başkent Bağdat'ın batısındaki El-Mansur bölgesinde bulunan Ulusal İstihbarat Servisi'nin genel merkezine insansız hava aracı düştüğünü açıkladı. Olayda Iraklı bir istihbarat subayının öldüğü açıklandı.
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya platformu X üzerinden bir mesaj paylaştı, İran'ın komşularına seslendi. Pezeşkiyan, “İslam milletlerine ve sevgili komşularımıza; sizler kardeşlerimizsiniz ve sizinle çatışma niyetimiz yoktur. Anlaşmazlıklarımızdan tek kazançlı çıkan Siyonist yapıdır.” ifadelerini kullandı.
SAVAŞ, ABD'YE İRAN'A YÖNELİK YAPTIRIMLARI ASKIYA ALDIRTTI
Trump yönetimi, ABD-İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla yükselen enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla, denizdeki İran petrolünün 30 günlük satışına yönelik yaptırımları askıya aldı. Hazine Bakanı Scott Bessent, bu hamleyle küresel piyasalara yaklaşık 140 milyon varil petrolün gireceğini ve enerji arzındaki baskının hafifleyeceğini belirtti. Uzmanlara göre bu karar, Beyaz Saray'ın Kasım ayındaki ara seçimler öncesinde artan petrol fiyatlarının ABD'li tüketicilere ve işletmelere zarar vermesinden duyduğu endişe nedeniyle alındı.
ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta başlattığı saldırılardan bu yana petrol fiyatları yüzde 50 artarak varil başına 100 doların üzerine çıktı. İran’ın Hürmüz Boğazı’nı fiilen kapatması, dünya petrol ve sıvılaştırılmış doğal gaz arzının yaklaşık beşte birini engellemiş durumda. Uzmanlar, boğaz gemi trafiğine açılmadığı sürece Trump yönetimi tarafından atılan adımların kalıcı bir etki yaratmayacağını savunurken, Washington’ın fiyatları düşürmek için kullandığı ekonomik araçların hızla tükenmesinden endişe duyuyor.
Pazartesi günü İHA'yla vurulan İngiliz üssü RAF Akrotiri'nin de bulunduğu Kıbrıs'ta da askeri hareketlilik sürüyor.
İSRAİL'DEN TAHRAN VE BEYRUT'A SALDIRILAR
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran ve Lübnan’ın başkenti Beyrut’a yönelik saldırılarını artırarak devam ettiriyor. Savaşın başladığı tarihten bu yana toplam can kaybı 2 bini aşarken, Lübnan’da 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi. İsrail, Beyrut’un güney banliyölerindeki yedi mahalle için tahliye uyarısı yayınlarken, İran’ın yeni lideri Mücteba Hamaney yayınladığı mesajda direnç gösterdiklerini belirterek düşmana karşı koyduklarını ifade etti.
ABD BÖLGEYE ASKER ÇIKARACAK MI?
ABD, aralarında 2 bin 500 deniz piyadesinin de bulunduğu ek güçleri ve USS Boxer amfibi saldırı gemisini Orta Doğu’ya sevk ediyor. Yapılan yeni bir anket, Amerikalıların yaklaşık üçte ikisinin Trump’ın geniş çaplı bir kara savaşı başlatacağına inandığını, ancak halkın sadece yüzde 7’sinin bu adımı desteklediğini gösteriyor. Müttefikler tarafında ise Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Fransa, Hürmüz Boğazı’nın güvenliği için yapılacak çalışmalara katılmadan önce çatışmaların durması gerektiğini şart koştu.