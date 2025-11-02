İsrail'de "İran ajanı" soruşturması

İsrailli 23 yaşındaki Yosef Ein Eli, hakkında hazırlanan iddianame Beerşeba Bölge Mahkemesi’ne sunuldu. Ein Eli’nin Eylül ayında gözaltına alındığı, İran istihbarat ajanlarıyla temas kurmak ve onlar adına casusluk faaliyetleri yürütmekle suçlandığı bildirildi.



Savcılığın iddiasına göre, Ein Eli 2024 sonlarından itibaren İran istihbaratıyla iletişim halindeydi ve onlara Ölü Deniz yakınlarındaki otellerin ve çalıştığı tesisin fotoğraflarını iletti. Ayrıca Güney İsrail’deki turistik bölgeler hakkında bilgi topladığı da öne sürülüyor.



Bu dava, son aylarda İran adına casusluk yapmakla suçlanan İsraillilerin tutuklanmasına ilişkin bir dizi olayın devamı niteliğinde.