İsrail'de işgal hazırlığı: Gazze'ye büyük bir operasyon yolda

İsrail'in hava saldırısı, Gazze'nin güneyindeki en büyük hastane olan Nasır Hastanesi'ni vurdu. Saldırı sonrası hastanede ölen ve yaralananlar oldu. İsrail ordusu hastanenin Hamas tarafından operasyon merkezi olarak kullanıldığını iddia etti.



Hamas'tan yapılan açıklamada hastanede tedavi görmekte olan Hamas'ın siyasi büro üyesi İsmail Berhum'un saldırıda hayatını kaybettiği belirtildi.

ORDU İŞGAL OPERASYONUNA HAZIRLANIYOR



İsrail basını İsrail ordusununun Gazze'ye yönelik büyük bir işgal operasyonuna hazırlandığını yazdı.



Yeni Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir'in aralarında yedek askerlerden oluşan birimlerin de olduğu çok sayıda askeri birliği Gazze'ye geniş kara harekatı için hazırladığı iddia edildi.



Şu an için Gazze'ye yönelik yürütülen operasyonların bir yandan da büyük işgal operasyonu öncesi dikkatleri dağıtma çabası olduğu belirtiliyor.

GAZZELİLERİ SÜRECEK ÜLKE ARIYORLAR



İsrail bir yandan operasyonlarını sürdürürken bir yandan da Gazzelileri gönderecek ülke arayışında.



Geçtiğimiz hafta şekillenen gönüllü olarak Gazze'yi terk etmek isteyen Filistinlilerin 3'üncü ülkelere gönderilmesi planı başladı. Bu amaçla faaliyet gösterecek "Gönüllü Göç Bürosu" kuruldu.



Büro faaliyetleri kapsamında 70 kişilik ilk grubun Avrupa'ya gönderildiği açıklandı.



Gönderilenlerin bir kısmının Avrupa ülkesi vatandaşlığı bulunanlar, bir kısmının da Avrupa'da akrabaları bulunanlardan oluştuğu öğrenildi.



Plana şüpheyle yaklaşanlar ilerde programın zorunlu göç için kullanılmasından endişe ettiklerini söylüyor.

ABD HAMAS'I SORUMLU TUTUYOR



ABD basınına konuşan ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Gazze'de yeniden başlayan çatışmalardan "Hamas'ın sorumlu olduğunu" öne sürdü.



"Kabul edilebilir bir anlaşmamız olduğunu düşünüyordum. Hatta Hamas'tan onay aldığımızı bile düşünüyordum." ifadelerini kullandı.



Hamas'ın tekrar "elini uzatması" halinde ABD'nin duruma "yine de duyarlı" olacağını bildiren Witkoff, "Kesinlikle herkesi masaya geri döndürüp rehineleri eve götürmeyi umuyorum." ifadesini kullandı.