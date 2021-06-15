İsrail’de kapalı alanda maske zorunluluğu kaldırıldı

Corona virüs enfeksiyonlarının azaldığı, aşılama çalışmalarının ise başarıyla sürdüğü İsrail’de kısıtlamalar bir kademe daha gevşetildi.



Nisan ayından bu yana açık alanlarda maske takma zorunluluğu olmayan ülkede, kapalı alanlarda maske takma zorunluluğunun kaldırıldığı açıklandı.



Alınan yeni kararla, öğrencilerin bir yıldan fazla bir süre sonra okula maskesiz gidebildiği belirtilirken, yetişkinlerin de maskesiz çalışmaya başladığı bildirildi.



9,3 milyon nüfuslu ülkede nüfusun yaklaşık yüzde 57’sinin iki doz aşı olduğu bildirilirken nüfusun yaklaşık yüzde 61’i en az bir doz aşı oldu.



Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkede, geçtiğimiz haftada ortalama 10 ila 15 arasında yeni vaka kaydedilirken haftalık can kaybı ortalaması 0 ila 2 arasında seyretti.



Ülkede Bakanlık, aşılanmamış hastaların ve tıbbi personelin maske takmasının gerektiğini bildirirken, virüs nedeniyle karantinada olanlar ve uçuşlardaki yolcuların da maske takma zorunluluğunun sürdüğünü belirtti.