İsrail'de "Katargate" soruşturması: Netanyahu ifade verdi

İsrail kamuoyunda "Katargate Skandalı" olarak anılan soruşturmada iki kişi gözaltına alındı.

İsrail medyası, gözaltına alınanların, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun danışmanı Yonatan Uriç ve Eli Feldstein olduğunu duyurdu.

Netanyahu'nın partisi Likud, birinin başdanışman olduğunu doğruladı.

İsrail Başbakanı da, gözaltıların ardından soruşturma kapsamında ifade verdi.

NETANYAHU TANIK SIFATIYLA İFADE VERDİ



Netanyahu, yargılandığı yolsuzluk davasında hakim karşısındaydı.

"Katargate" soruşturmasıyla ilgili ifade vermek üzere mahkemeden ayrıldı.

İsrail medyası Başbakan'ın şüpheli olmadığını, tanık sıfatıyla ifade verdiğini duyurdu. Netanyahu'nun ifadesi Başbakanlık'ta alındı.

"SİYASİ CADI AVI" OLARAK TANIMLADI

İsrail Başbakanı, soruşturmayı "siyasi cadı avı" olarak niteledi. İki danışmanının gözaltına alınması için de "rehin alma" ifadesini kullandı.

İsrail medyasına göre ülkenin önde gelen yayın kuruluşunda çalışan bir gazetenin de ifadesine başvuruldu.

GİZLİ BELGE SKANDALIYLA DA ANILMIŞTI

Gözaltına alınan danışmanlardan Eli Feldstein, geçen yıl gizli belgeleri sızdırma suçlamasıyla tutuklanmış, ev hapsine alınmıştı. Feldstein, Gazze'de rehine müzakereleriyle ilgili gizli bilgileri sızdırmakla suçlanıyor.

ŞİN BET DİREKTÖRÜNÜN GÖREVDEN ALINMASI



"Katargate" soruşturmasını, İsrail iç istihbarat servisi Şin Bet yürütüyor.

Netanyahu iki hafta önce Şin Bet Başkanı Ronen Bar'ı görevden aldı.

Hükümet Netanyahu'nun kararına oybirliğiyle destek verdi ancak Yüksek Mahkeme yürütmeyi durdurdu.

Bar hala görevinin başında. Mahkeme, Bar'ın itirazını 8 Nisan'da görüşecek.

Ancak Netanyahu, mahkemenin kararını beklemedi, yeni Şin Bet başkanını seçti. İsrail Başbakanı, iç istihbaratın başına eski Deniz Kuvvetleri Komutanı Eli Şarvit'i aday gösterdi.

KATAR'DAN PARA ALMAKLA SUÇLANIYORLAR

İsrail basınına göre Netanyahu'nun danışmanları Katar'dan para almakla suçlanıyor.

Şit Bet Başkanı Ronen Bar, soruşturmanın, Hamas'ın 7 Ekim saldırısına yol açan olayları aydınlatacağını iddia ediyor.

Netanyahu'nun, kendisini, soruşturmayı engellemek için görevden aldığını ileri sürüyor.

