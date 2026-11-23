İsrail 'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu 'nun liderliğindeki Likud ile rakibi Gadi Eisenkot'un Yeşar partisi, koalisyon hükümeti kurulması ihtimalini ele almak üzere dün yeni bir görüşme turuna başladı.

AFP ajansının aktardığına göre önceki hafta yapılan ilk turun ardından iki partinin heyetleri Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da bir otelde bir araya geldi.

27 Ekim'de yapılan seçimlerde ne Netanyahu'nun sağcı ve dinci partilerden oluşan bloku ne de eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un önderliğindeki muhalefet hükümeti kuracak salt çoğunluğa ulaşabildi.

Hükümeti kurma görevini ilk olarak üstlenen Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar süresi var ve bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.

Mecliste çoğunluk için 61 milletvekiline ihtiyaç duyan Eisenkot'un 48 kişilik bloku, aşırı Ortodoks partilerle ittifak, Arap partilerle yakınlaşma veya Likud ile ulusal birlik hükümeti kurma seçenekleri arasında bölünmüş durumda.

Netanyahu ise İsrail'de daha önce de denenen başbakanlığın dönüşümlü yürütülmesi mekanizmasını içeren bir ulusal birlik hükümeti kurulması için baskı yapıyor.

Düzenleme, Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına karşı siyasi korumasını sürdürme ve 7 Ekim 2023 öncesindeki güvenlik zafiyetlerini inceleyecek bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkmaya devam etme imkanı verebilir.