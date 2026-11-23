İsrail'de koalisyon pazarlığı devam ediyor. Netanyahu’nun şartları uzlaşıyı tıkadı
23.11.2026 10:05
İsrail'de geçici Başbakan Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile Eisenkot'un Yeşar partisi, koalisyon hükümeti kurmak için Herzliya'da yeni görüşme turuna başladı.
İsrail'de geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun liderliğindeki Likud ile rakibi Gadi Eisenkot'un Yeşar partisi, koalisyon hükümeti kurulması ihtimalini ele almak üzere dün yeni bir görüşme turuna başladı.
AFP ajansının aktardığına göre önceki hafta yapılan ilk turun ardından iki partinin heyetleri Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya'da bir otelde bir araya geldi.
27 Ekim'de yapılan seçimlerde ne Netanyahu'nun sağcı ve dinci partilerden oluşan bloku ne de eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot'un önderliğindeki muhalefet hükümeti kuracak salt çoğunluğa ulaşabildi.
Hükümeti kurma görevini ilk olarak üstlenen Eisenkot'un 6 Aralık'a kadar süresi var ve bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.
Mecliste çoğunluk için 61 milletvekiline ihtiyaç duyan Eisenkot'un 48 kişilik bloku, aşırı Ortodoks partilerle ittifak, Arap partilerle yakınlaşma veya Likud ile ulusal birlik hükümeti kurma seçenekleri arasında bölünmüş durumda.
Netanyahu ise İsrail'de daha önce de denenen başbakanlığın dönüşümlü yürütülmesi mekanizmasını içeren bir ulusal birlik hükümeti kurulması için baskı yapıyor.
Düzenleme, Netanyahu'ya hakkındaki yolsuzluk suçlamalarına karşı siyasi korumasını sürdürme ve 7 Ekim 2023 öncesindeki güvenlik zafiyetlerini inceleyecek bağımsız bir soruşturma komisyonu kurulmasına karşı çıkmaya devam etme imkanı verebilir.
Netanyahu, İsrail'de daha önce de denenen başbakanlığın dönüşümlü yürütülmesi mekanizmasını içeren bir ulusal birlik hükümeti kurulması için baskı yapıyor.
LİKUD TAVİZ VERMİYOR
Yeşar partisi cumartesi günü yaptığı açıklamada, görüşmelerin yeniden başlamasını "mümkün olan en geniş hükümeti kurma yönünde samimi bir kararlılık" olarak tanımladı ve Eisenkot'un temsilcilerinden tüm seçenekleri değerlendirmelerini istediğini bildirdi.
Netanyahu'nun desteklediği birlik hükümeti formülü, seçim kampanyasını Netanyahu karşıtlığı üzerine kuran Eisenkot'un onun liderliğindeki bir kabinede görev almayı reddetmesiyle karşılaşıyor.
Eisenkot'un müttefiki ve eski Başbakan Naftali Bennett de cumartesi günü "hiçbir koşul altında Netanyahu veya blokuyla" koalisyona girmeyeceğini yineledi.
Likud ise birlik hükümetine katılmak için ana politikalarının korunmasında ısrar ederek derhal bir dizi şart öne sürdü.
Parti, görevden ayrılan başbakana ve hükümetine yönelik "tüm kişisel saldırılara ve nefret kışkırtıcılığına" son verilmesini talep etti.
Likud ayrıca Arap partilerin dışarıda bırakılarak "İsrail devletinin Yahudi halkının ulus devleti olarak varlığını destekleyen tüm partilerin" bir araya getirilmesi çağrısı yaptı.
Mecliste rekor düzeyde 19 sandalye kazanan ve Netanyahu'nun iktidarda kalmasına karşı çıkan Arap partiler, Netanyahu ve müttefikleri tarafından düzenli olarak hedef alınıyor.
Likud'un mutabakat aradığı diğer temel politikalar arasında Filistin devletinin kurulmasının reddedilmesi, Suriye, Lübnan ve Gazze Şeridi'ndeki topraklarda İsrail kontrolünün sürdürülmesi ve İsrail'de hassas bir mesele olan aşırı Ortodoks Yahudilerin askerliği konusunda uzlaşı sağlanması yer alıyor.
Eisenkot cuma günü görüşmelerin uzamasına izin vermeyeceği uyarısı yaparak meclise bir "acil ulusal hükümet" sunmaya hazır olduğunu söyledi.
Ayrıntı vermese de Eisenkot'un ifadeleri, önce ana muhalefet partilerine dayalı bir azınlık hükümetinin hızla kurulması ve ardından genişletilmesini öngören iki aşamalı bir plana işaret ediyor.
Eisenkot liderliğindeki bir azınlık hükümeti 19 Arap milletvekilinin desteğini alabilir; ancak sağcı müttefiki Avigdor Liberman onlarla çalışmayı reddederek aşırı Ortodoks Yahudi partilerle ittifakı savunuyor.
Eisenkot cuma günü görüşmelerin uzamasına izin vermeyeceği uyarısı yaparak meclise bir "acil ulusal hükümet" sunmaya hazır olduğunu söyledi.
İSRAİL MERKEZ BANKASI FAİZİ ÜST ÜSTÜ İKİNCİ KEZ SABİT TUTACAK
İsrail'de hükümet kurulamamasının şekeli zayıflatması nedeniyle İsrail Merkez Bankasının bugün kısa vadeli faiz oranlarını üst üste ikinci ay sabit tutması bekleniyor.
Reuters'ın anketine katılan 14 ekonomistten 12'si, bankanın bugün yerel saatle 16.00'da açıklayacağı kararda politika faizini yüzde 3,25'te bırakacağını öngörüyor.
Diğer iki ekonomist ise faizde 25 baz puanlık indirimle yüzde 3 seviyesine inilmesini bekliyor.
Eisenkot'un başarısız olması halinde hükümeti kurma sırası Netanyahu'ya geçecek; ancak önümüzdeki haftalarda işlevsel bir hükümet kurulup kurulamayacağının belirsizliği nedeniyle şekel seçimlerden bu yana değer kaybetti.
Enflasyon baskılarını dizginleyen unsurlardan birini ortadan kaldıran bu düşüşle şekel, dolar karşısında bu ay yüzde 7 değer kaybederek 3,35 seviyesine geriledi.
Leader Capital Markets Başekonomisti Jonathan Katz, "Hükümet yok ve belirsizlik var" diyerek "Belirsizlik para politikasının gevşetilmesi için elverişli değil" değerlendirmesini yaptı.
İsrail'de yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 1,1'e gerileyerek hükümetin yüzde 1 ile 3 arasındaki hedef aralığının içinde kaldı; ancak analistler bu oranın uçak bileti fiyatlarındaki yıllık keskin düşüşten etkilendiğine dikkat çekti.
Tahvil getirileri ise gelecek yıl enflasyonun yüzde 1,7 seviyesinde olacağına işaret ediyor.
Ekonomist Gil Bufman ise, şekelin seçimden bu yana değer kaybetmesi ve ithalatın yüksek ağırlığı nedeniyle "fiyatlara geçiş hızlı olabilir, bu da enflasyon için ana yukarı yönlü risk" ifadesini kullanarak bunun merkez bankasının beklemede kalması için temel gerekçe olduğunu kaydetti.
Enflasyonun yavaşlamasıyla banka, 21 Ekim kararından önce politika faizini üst üste üç kez indirerek yüzde 4,75 zirvesinden aşağı çekmişti; yetkililer enflasyon kontrol altında kaldığı sürece yüzde 3 seviyesinin taban olacağını öngörüyor.
Morgan Stanley ekonomisti Georgi Deyanov, "Ekim enflasyon verilerindeki zayıflığa rağmen, şekeldeki birikimli değer kaybının yanı sıra mali görünüme ilişkin belirsizliğin merkez bankası tarafından temkinli kalmanın ana nedeni olarak vurgulanmasını bekliyoruz" dedi.
Bir sonraki faiz indirimini şubat ayında bekleyen Bufman ayrıca sıkı işgücü piyasasına ve ABD Merkez Bankasının daha fazla sıkılaşmaya gideceği beklentilerine işaret ederek bunun faiz farkını açıp şekel üzerindeki baskıyı artıracağını belirtti.
NETANYAHU MECLİS ÇOĞUNLUĞUNU KAYBETMİŞTİ
İsrail'de 27 Ekim'de yapılan 26'ncı dönem Knesset seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, yeni hükümeti kurma görevini muhalefet lideri Eisenkot'a verdi.
120 sandalyeli mecliste ne Başbakan Netanyahu liderliğindeki koalisyon bloku ne de Eisenkot öncülüğündeki ana muhalefet bloku, tek başına iktidar için gereken 61 sandalye sınırına ulaşabildi.
Merkez Seçim Komitesinin 4 Kasım'da açıkladığı kesin sonuçlara göre 11 parti seçim barajını aşarak parlamentoya girdi.
Mevcut iktidar koalisyonunu oluşturan Netanyahu bloku toplam 53 sandalyede kalarak meclis çoğunluğunu yitirdi.
Bu bloktaki partilerden Likud 27, Otzma Yehudit 7, Birleşik Tevrat Yahudiliği 7, Şas 6 ve Dini Siyonizm Partisi 6 milletvekili çıkardı.
Eisenkot liderliğindeki ana muhalefet bloku ise toplam 48 sandalyeye ulaşarak tek başına çoğunluk için gereken sayının 13 sandalye gerisinde kaldı.
Ana muhalefet cephesinde Yeşar, 21, Beyachad 12, Demokratlar 8 ve Yisrael Beyteinu 7 sandalye elde etti.
Arap seçmenlerin yoğun katılımıyla sandıktan çıkan Arap partileri ise toplam 19 milletvekilliği kazanarak hükümet kurma sürecinde belirleyici konuma yerleşti.