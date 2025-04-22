İsrail’de köpek balığı saldırısı: Kayıp yüzücü aranıyor

İsrail’in kuzey kıyıları açıklarında yaşanan, eşine “son derece az rastlanan” bir köpek balığı saldırısında bir yüzücünün kayıp olduğu açıklandı.



BBC’nin haberine göre, saldırı Tel Aviv’in yaklaşık 40 kilometre kuzeyinde yer alan Hadera açıklarında meydana geldi. Olga Plajı açıklarında yaşanan saldırıya şahit olan kişiler şok içinde bağırırken, bu anların görüntüleri sosyal medyada da paylaşıldı.



İSRAİL TARİHİNDE BİR İLK OLABİLİR



Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin paylaşılan bilgilere göre, yerel bir enerji santralinin denize ılık su bıraktığı bölgede özellikle yılın bu zamanında köpek balıkları toplanıyor. Ancak hayvanlar çoğu zaman insanlara zarar vermiyor.



İsrail devletinin kurulduğu 1948 yılından bu yana ülke açıklarındaki sularda kayıtlara geçen hiçbir ölümcül köpek balığı saldırısı yok.



Saldırının ardından polis plajı kapatırken, kayıp erkek için arama çalışması başlatıldı. Olayın görgü tanıklarından Eliya Motai, İsrail’in Ynet haber sitesine yaptığı açıklamada, “Sudaydım. Kan gördüm, çığlıklar atılıyordu” dedi. Kıydan birkaç metre açıkta olduğunu anlatan Motai, “Bu, korkunç. Dün buradaydık ve köpek balıklarının etrafımızda dolandığını gördük” diye konuştu.



Ynet’e göre, dün yaşanan saldırı, İsrail’in tarihinde kayıtlara geçmiş olan dördüncü köpek balığı saldırısı olma özelliği taşıyor.