İsrail'de kritik görüşme: Netanyahu ve Rubio bir araya geldi

İsrail'in başkenti Tel Aviv'e ulaşan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüştü.



ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'e gitti.



Rubio, burada İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile bir araya geldi.



Netanyahu ve Rubio, Kudüs'te yaptıkları görüşmelerin ardından açıklama yaptı.

"TAM BİR KOORDİNASYON İLE ÇALIŞIYORUZ"



ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail'in Beyaz Saray'da bugüne kadasr gördüğü en büyük dost olduğunu bir kez daha belirten Netanyahu, "Trump ve ben Gazze üzerinde tam iş birliği ve koordinasyon ile çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.



Rubio ile çok üretken bir görüşme gerçekleştirdiklerini vurgulayan Netanyahu, "İsrail, Gazze'de savbaş hedeflerine ulaşmakta kararlı. Hamas'ın askeri kapasitesini yok edeceğiz." dedi.



Dışişleri Bakanı Rubio ise, ABD Başkanı Trump'ın rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için Netanyahu ile çalıştığını belirtti.



İRAN'A TEHDİTLER SAVURDU

İsrail ve ABD'nin İran tehdidine karşı omuz omuza durduğunu iddia eden Netanyahu, "Tahran'ın nükleer silah sahibi olmasına izin verilmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz. Ayrıca İran'ın bölgedeki saldırganlığının geri püskürtülmesi gerektiği konusunda da hemfikiriz.Trump'ın desteği ile bu işi bitirebiliriz ve bitireceğiz" fadelerini kullandı.

İsrailli lider ayrıca Hamas'ın askeri ve siyasi kanaının yok edileceğine dair söz verdi.