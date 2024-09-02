İsrail'de mahkeme, genel grevin sonlandırılmasına hükmetti

İsrail Ulusal İşçi Mahkemesi, ülkenin en büyük işçi sendikası Hisdatrut'un "hükümetin Gazze'de bir ateşkes anlaşması imzalaması" talebiyle bugün yaptığı genel grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığı gerekçesiyle öğlen 14.30'da sona ermesine hükmetti.

İsrail'de mahkeme, genel grevin sonlandırılmasına hükmetti

devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14.30'da sonlanmasına hükmetti.

Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyduklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, " Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.

Mahkemeye yapılan başvurunun arkasındaki Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, kararın üzerine yaptığı açıklamada, "bugün işlerine gidenlerin sendikanın siyasi adımını desteklemediğini gösterdiğini, İsrail ekonomisinin Hamas'a hizmet etmeyeceğini" ifade etti.

İsrail'de mahkeme, genel grevin sonlandırılmasına hükmetti - 1

﻿GREV BİTTİ, PROTESTO DEVAM EDİYOR

 Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin yakınları ve onların destekçileri, hükümetten Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşmasını imzalaması talebiyle başta Tel Aviv ve diğer kentlerde protesto gösterilerini sürdürdü.

Tel Aviv'deki Savunma Bakanlığı kompleksinin önündeki Begin Caddesi'nde toplanan yüzlerce kişilik grup yolu trafiğe kapattı.

Gazze Şeridindeki İsrailli esirlerin ölümünden hükümeti sorumlu tutan gruplar, başta Başbakan Binyamin Netanyahu ve hükümeti aleyhine slogan attı, pankart, afiş ve dövizler taşıdı. polisi, 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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