İsrail'de mahkeme, genel grevin sonlandırılmasına hükmetti

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, İsrail Ulusal Mahkemesi, hükümetin başvurusu üzerine sendikanın bugün başlattığı grevin "ekonomik değil siyasi amaçla" yapıldığını belirterek yerel saatle 14.30'da sonlanmasına hükmetti.



Hisdatrut Başkanı Arnon Bar-David, mahkemenin kararına uyduklarını ve grevin 14.30'da sona erdiğini duyurarak, "Gazze Şeridi'ndeki esir aileleriyle dayanışma için yapılan grev kararının önemli bir adım olduğunu, siyasi amaç taşımadığını, eylemin arkasında durduğunu" açıkladı.



Mahkemeye yapılan başvurunun arkasındaki Maliye Bakanı aşırı sağcı Bezalel Smotrich, kararın üzerine yaptığı açıklamada, "bugün işlerine gidenlerin sendikanın siyasi adımını desteklemediğini gösterdiğini, İsrail ekonomisinin Hamas'a hizmet etmeyeceğini" ifade etti.