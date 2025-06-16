İsrail'de mahsur kalan üç Madleen aktivisti sınır dışı edilecek

İsrail'in saldırısı ve İran'ın misillemesiyle başlayan savaşla birlikte iptal edilen uçuşlar nedeniyle hala gözaltında tutulan Madleen gemisindeki 3 insan hakları aktivistinin esareti sürüyor.

Aktivistlerin bugün Ürdün üzerinden sınır dışı edileceği açıklandı.

Madleen'deki insan hakları aktivistlerinin hukuki temsilciliğini üstlenen İsrailli hak örgütü "Adalah"tan yapılan açıklamada, Hollanda'dan Marco van Rennes ile Fransa'dan Pascal Maurieras ve Yanis Mhamdi’nin kara yoluyla Ürdün'e gidecekleri duyuruldu.

Hollanda ve Fransa’nın İsrail’deki büyükelçilik yetkililerinin 3 aktivistin Ürdün’e geçişini kolaylaştırmak için sınır kapısında hazır bulunacağı kaydedildi.

İSRAİL GEMİYİ BASIP AKTİVİSTLERİ ALIKOYMUŞTU

Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition) adlı sivil toplum kuruluşunun Gazze'ye yönelik ablukayı kırıp bölgeye yardım götürmek amacıyla düzenlediği son misyon çerçevesinde 18 metrelik Madleen gemisi, 1 Haziran'da İtalya'dan Gazze için yola çıkmıştı.

İsrail ordusu, 9 Haziran'da gemişi basıp 12 gönüllüyü alıkoymuştu.

Gönüllüler İsrail'e götürülmüş; 4'ü 10 Haziran sabahı, 5 aktivist ise iki gün sonra sınır dışı edilmişti.