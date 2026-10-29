İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot "Siyonist askerlik hükümeti" kuracaklarını söyledi

Eisenkot, kurmayı hedefledikleri hükümetin halkın iradesini yansıttığını savunarak, şöyle devam etti:



"Halk, 7 Ekim hükümetine (Netanyahu) ve askerlik hizmetinden kaçınanlara güvenmediğini gösterdi. Genel olarak askerlikten kaçınanların oluşturduğu siyasi blok ise son 20 yılın en düşük seviyesinde."

Kendisine destek veren yüz binlerce İsraillinin duyduğu güvenin büyük bir sorumluluk yüklediğini anlatan Eisenkot, "İsrail 'e ve Siyonizme inanan yüz binlerce kadın ve erkeğin bana duyduğu güvenin ve bunun getirdiği sorumluluğun ağırlığını hissediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Destekçilerine seslenen Eisenkot, "Sizin sayenizde tarih yazdık. Yalnızca bir yıl içinde İsrail'de İsraillileri bir araya getiren yeni bir parti kurduk. Bu parti, iktidara layık ve sorumlu bir alternatif oluşturuyor. Sizin için ve sizin yararınıza, önümüzdeki büyük görevi yerine getireceğiz. Çalışacağız ve başaracağız. Bunun sözünü veriyorum." açıklamasında bulundu.



ARAP PARTİLERİYLE İŞBİRLİĞİ YAPMAYACAĞI MESAJI OLARAK YORUMLANDI



Eisenkot'un "Siyonist askerlik" ifadelerini kullanması, İsrail Meclisi'nde 19 sandalye elde eden Arap partileriyle işbirliği yapmayacağı mesajı olarak değerlendirildi.



İsrail'deki Ortak Arap Listesi, Arap toplumunun seçimlerde "katliamcılar hükümetine, yıkım politikalarına, ırkçılığa ve savaş suçlarına" sandıkta yanıt verdiğini belirterek, Başbakan Binyamin Netanyahu hükümetinin düşürülmesi ve alternatif hükümet kurulması için muhalefetle işbirliğine hazır olduklarını açıklamıştı .



İsrail Merkez Seçim Komitesi, seçime katılım oranının yüzde 77,7 olduğunu açıklamıştı. Bu oran, 2022 seçimlerine göre 7,1 puan artışa işaret ederken 1999'dan bu yana kaydedilen en yüksek katılım oranı olarak duyurulmuştu.