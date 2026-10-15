İsrail'de muhalefet lideri Eisenkot'tan "Gazze" iddiası. "Hamas'ı 18 ay içinde yenilgiye uğratırım"

İsrail 'de 27 Ekim'de yapılacak parlamento seçimleri öncesi yapılan anketlere göre başbakanlık yarışında Binyamin Netanyahu ile farkı açtığı gözlenen muhalefetteki Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot, başbakan seçilmesi halinde 18 ay içinde Gazze 'de Hamas 'ı yenilgiye uğratacağını öne sürdü.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın son anketine katılanların yüzde 43’ü başbakanlık için en uygun adayın Eisenkot olduğunu belirtirken, Netanyahu’ya destek verenlerin oranı yüzde 38’de kalmıştı.

Netanyahu'nun en yakın rakibi Gadi Eisenkot bugün yaptığı açıklamada, "Kamuoyu önünde açık bir vaatte bulunuyorum: Başbakanlık makamına girdiğim andan itibaren 18 ay içinde Hamas artık Gazze Şeridi'ni yönetemeyecek." iddiasında bulundu.

Merkez sağdaki Yashar partisinin lideri, düzenlediği basın toplantısında, bunu ya ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze Şeridi için hazırladığı ateşkes planını yürürlüğe koyarak ya da "İsrail ordusunun, Filistin hareketinin askeri kanadını yok etmeye yönelik yaratıcı operasyonlarıyla" hayata geçireceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki barış planı , Hamas'ın kademeli bir şekilde silahsızlandırılmasını ve iktidar devrini öngörüyor.