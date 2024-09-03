İsrail'de Netanyahu'ya istifa çağrısı

İsrail'de hafta sonu 6 esirin cansız bedeninin bulunmasından sonra Başbakan Binyamin Netanyahu'ya duyulan öfke artıyor. Tel Aviv başta olmak üzere ülke genelinde hafta sonundan bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde İsrail hükümetinin esirler için ateşkes anlaşması sağlayamaması protesto ediliyor.



Başkent Tel Aviv'deki gösteride Netanyahu'ya anlaşmayı kabul etmesi için çağrılar yapan binlerce gösterici, “Bu kadar kan dökmek yeter, masada bir anlaşma var!”, “Utanç, Utanç, Utanç”, “Onları canlı istiyoruz” sloganları atarak bölgedeki politikadan vazgeçilmesini talep etti. “Baştaki sensin. Suçlu sensin” yazılı pankartlar taşıyan İsrailliler, anlaşmaya yanaşmayan Netanyahu'yu istifaya çağırdı.



ÜLKE GENELİNDE GREVE GİDİLDİ



İsrail'in en büyük işçi sendikası Histadrut tarafından dün yapılan açıklamada, bugün için ülke genelinde grev çağrısı yapılmış, “Esirlerin terk edilmesini durdurmalıyız. Sadece bizim müdahalemizin sarsılması gerekenleri sarsabileceği sonucuna vardık” ifadeleri kullanılmıştı. Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'nda da bugün uçuşlar askıya alınmış ve havalimanında aksamalar yaşanmıştı.