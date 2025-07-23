İsrail'de "Netanyahu'ya suikast planlayan" kadına gözaltı

İsrail'in iç istihbarat örgütü Şin-Bet, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya suikast planı yaptığı iddia edilen bir kadını gözaltına aldı. Gözaltı haberini İsrail'in kamu yayıncısı KAN duyurdu.

The Jerusalem Post haber sitesinin aktardığına göre, şüpheli kadın, iki hafta önce, el yapımı patlayıcı ile Netanyahu'ya saldırı düzenleme planı yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı.

Gözaltına alınan yaşlı kadının "tüm hükümet kurumlarına ve başbakana yaklaşmasının yasaklanması" şartıyla serbest bırakıldığı bilgisi verildi. KAN'ın haberinde, şüpheli kadın hakkında 24 Temmuz Perşembe günü iddianame hazırlanacağı, şüpheliye "suç işlemek ve terör eyleminde bulunmak için komplo" suçlamasının yöneltileceği ifade edildi.

İsrail'in Ynet haber sitesi de şüpheli kadının İsrail'in iç bölgelerinde yaşadığı bilgisini verdi.

Haberde, kadının önce Şin Bet tarafından, ardından İsrail polisinin özel suçlar birimi tarafından sorgulandığı belirtildi.

Olayla ilgili diğer ayrıntıların ise çıkarılan yayın yasağının kapsamında olduğu aktarıldı.