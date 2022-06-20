İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısı

İsrail’de son ayların en yüksek Covid-19 vaka sayısı kaydedildi.

Haberler - Anadolu Ajansı 20.06.2022 - 13:31

İsrail’de nisandan bu yana en yüksek Covid-19 vaka sayısı

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Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 10 bin 202 kişinin Covid-19 testi pozitif çıktı.

Ağır hasta sayısı 124, salgının başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı ise 10 bin 908 olarak açıklandı.

Bakanlık verilerine göre, 10 binin üzerine çıkan Covid-19 vaka sayısı ile 4 Nisan'dan bu yana en yüksek günlük vaka sayısı görüldü.

İsrail hükümeti nisan sonunda, enfekte kişi sayısındaki düşüşün ardından Covid-19 kısıtlamalarını kaldırmıştı.​​​​​​​

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