İsrail'de otobüs durağına saldırı: 3 kişi yaralandı

İsrail'in Lid kenti yakınlarındaki bir otobüs durağına araçla saldırı düzenlendi. Saldırıda 2'si ağır 3 İsrailli yaralandı.

İsrail'de otobüs durağına saldırı: 3 kişi yaralandı
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'in Lid (Lod) kenti yakınlarındaki bir otobüs durağında gerçekleştirilen "araçla ezme" girişiminde 2'si ağır olmak üzere 3 İsraillinin yaralandığı, aracın şoförünün ise etkisiz hale getirildiği bildirildi.

İsrail polis sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lid kenti yakınlarında Nir Tzvi kavşağındaki bir otobüs durağına araçla saldırı düzenlendiği belirtildi.

Araçla ezme girişiminde bulunan şoförün etkisiz hale getirildiği ifade edilirken sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, olayda 20'li yaşlardaki 2 İsraillinin ağır, bir İsraillinin de hafif şekilde yaralandığını aktardı.

Ağır yaralı 2 kişinin, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldığı bilgisi paylaşıldı.

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