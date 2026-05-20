İsrail'de parlamento kendini feshetmeyi oylayacak

İsrail parlamentosu Knesset, halihazırdaki parlamento dönemini feshetmek için oylamaya gidiyor. Eğer fesih kararı çıkarsa ülkede seçimlerin erkene alınacağı ifade ediliyor. Anketlere göre İsrail'de mevcut hükümette başbakanlık yapan Binyamin Netanyahu bu seçimleri kaybedebilir.

HÜKÜMETİ ULTRA ORTODOKSLARLAR MI DÜŞÜRECEK?

Knesset'in fesih kararı için oylamaya giden yol iktidardaki koalisyon hükümetinin ultra-Ortodoks Yahudiler için askerlik muafiyetini yasalaştıran tasarıyı geçirememesiyle başladı.

Ultra-Ortodoks Yahudi siyasetçiler, koalisyonun İsrail'in zorunlu askerlik hizmetinden muaf tutacak bir yasayı geçirme sözünü tutmadığı için bunu yaptıklarını belirtirken muhalefet partileri de bir süredir Netanyahu hükümetini devirmeye çalışıyor.

Eğer parlamento feshedilip seçim kararı çıkarsa bu durumun muhalefetin seçim kampanyasına ivme kazandırabileceği ve koalisyonun o zamana kadar tartışmalı herhangi bir yasayı geçirme imkanının sınırlanacağı belirtiliyor.

Baskıların ardından bizzat hükümet tarafından önerilen fesih tasarısı, seçim tarihini içermiyor. Milletvekilleri Knesset'i feshetme yönünde oy kullanırlarsa, seçimler, yasanın geçmesinden sonraki 5 ay içinde, yani en geç Ekim ortası veya sonuna kadar yapılması öngörülüyor.

İsrail'de seçimler her 4 yılda bir yapılırken en son seçimin Kasım 2022'de yapılması ve 7 Ekim 2023'ten itibaren önce Gazze'yle ardından da İran'la yaşanan savaşlar ülkedeki tansiyonu oldukça yükseltti.

Eğer Knesset fesih yönünde oy kullanırsa, parlamento üyelerinin bir tarih üzerinde anlaşması gerekecek. İsrail'deki siyasi yorumcular, seçimlerin Eylül ayının ilk yarısında yapılmasının muhtemel olduğunu ifade ediyor.