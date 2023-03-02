İsrail'de protesto sırasında Netanyahu'nun eşi kuaförde mahsur kaldı

Haaretz, İsrail polisinin bölgeye takviye gönderdiği ve göstericileri güç kullanarak alandan uzaklaştırmaya başladığı bilgisini geçti.



Başbakan Netanyahu, eşi henüz kuafördeyken sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Anarşistler (Yair) Lapid'in liderliğinde kırmızı çizgileri aşmaya devam ediyor. Şu anda karım Sara'yı tehdit ve taciz ediyorlar. Lapid ve muhalefete bunu derhal durdurmaları ve bu emsalsiz utanç verici durumu sonlandırmaları çağrısı yapıyorum" DEDİ.



Muhalefetteki Lapid ve eski Savunma Bakanı Benny Gantz, protestoculara Netanyahu'nun salondan ayrılmasına müsaade etmesi çağrısı yaptı.



İsrail televizyonları, Netanyahu'nun eşinin, polislerin güç kullanarak göstericileri uzaklaştırmasının ardından, yoğun güvenlik önlemleri altında Tel Aviv'deki kuaförden tahliye edilmesini canlı yayınladı.



İsrail kamuoyunun yakından tanıdığı Sara Netanyahu, eşinin yargılandığı yolsuzluk davalarından "pahalı hediyeler" dosyasında iş adamlarından on binlerce dolarlık hediyenin kendisine talebi doğrultusunda verildiği iddiasıyla yer alıyor.





İsrail'de Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemelerine kitlesel gösteriler başkent Tel Aviv'de gece saatlerinde de devam etti.

