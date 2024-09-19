İsrail'de sahte uyarı mesajı panik yarattı: "Acilen sığınaklara girin"

İsrail'de binlerce kişinin cep telefonlarına, sığınaklara girmelerini isteyen sahte mesajlar gönderildiği bildirildi. Mesajda alıcıların bağlantıyı açmamaları gerektiği uyarısı ve İbranice metinde yazım hataları bulunduğu aktarıldı. İsrail ordusu yayınladığı mesajda "güvenlik talimatlarında" herhangi bir değişiklik olmadığını duyurdu.

İsrail'de sahte uyarı mesajı panik yarattı: "Acilen sığınaklara girin"
Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından soru işaretleri: Cep telefonlarımız güvenli mi?

Lübnan'daki cihaz patlamalarının ardından soru işaretleri: Cep telefonlarımız güvenli mi?

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devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, gece binlerce İsraillinin cep telefonuna "acilen sığınaklara girmelisiniz" yazılı acil durum mesajı gönderildi.

Mesajda alıcıların bağlantıyı açmamaları gerektiği uyarısı ve İbranice metinde yazım hataları bulunuyordu.

İSRAİL ORDUSU BİLDİRİMDE BULUNMADI

Sahte uyarı mesajının gönderilmesinden yaklaşık bir saat sonra, İsrail ordusu hiçbir bildirimde bulunmadığını ve İç Cephe Komutanlığının "güvenlik talimatlarında" bir değişiklik olmadığını duyurdu.

Yetkililer, sahte uyarı mesajına ilişkin soruşturma başlatırken, bunun İran kaynaklı bir siber saldırı neticesinde gönderilmiş olabileceği ihtimalini değerlendiriyor.

İsrail- sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında zaman zaman şiddetlenen çatışmalar sürerken, son günlerde Lübnan'da meydana gelen patlamalardan İsrail'in sorumlu tutulması, bu ülkeyi güvenlik seviyesini yükseltmeye yöneltti.

LÜBNAN'DAKİ SİBER SALDIRILAR

Lübnan'da 17 Eylül'de, Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar meydana geldi. Patlamalarda ikisi çocuk 12 kişi hayatını kaybetti, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişi yaralandı.

Ülkede 18 Eylül'de çok sayıda telsizin patlatılması sonucu da 20 kişi öldü, 450'den fazla kişi yaralandı.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

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