İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı: Refah operasyonuna onay çıktı

İsrail Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı.



Netanyahu, toplantıda Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri operasyon planlarını onayladı. İsrail ordusuna Refah'taki Filistinlileri tahliye etme emri verildi.



Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Filistinli rehineler ve ateşkes yönündeki son önerisini, taleplerinin "saçma" olduğunu öne sürerek reddetti.



İsrail heyeti ateşkes görüşmelerini sürdürmek için Savaş Kabine toplantısının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek.

Operasyon kararı, ABD ve Mısır da dahil olmak üzere uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarını hiçe sayıyor.