imsakiye
  • 00 sa 00 dk 00 sn

İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı: Refah operasyonuna onay çıktı

İsrail Savaş ve Güvenlik Kabinesi, Hamas'ın Gazze Şeridi'nde ateşkes ve esir değişimine ilişkin teklifi gündemdeyken toplandı. Netanyahu'nun ekibi Refah operasyonunun onaylandığını duyurdu.

İsrail'de Savaş Kabinesi toplandı: Refah operasyonuna onay çıktı

Savaş Kabinesi, Başbakan Binyamin Netanyahu başkanlığında Tel Aviv'de toplandı.

Netanyahu, toplantıda Şeridi'nin güneyindeki Refah'a yönelik askeri operasyon planlarını onayladı. İsrail ordusuna Refah'taki Filistinlileri tahliye etme emri verildi.

Başbakan Binyamin Netanyahu, Hamas'ın Filistinli rehineler ve ateşkes yönündeki son önerisini, taleplerinin  "saçma" olduğunu öne sürerek reddetti.

İsrail heyeti ateşkes görüşmelerini sürdürmek için Savaş Kabine toplantısının ardından Katar'ın başkenti Doha'ya gidecek. 

Operasyon kararı, ABD ve Mısır da dahil olmak üzere uluslararası toplumun, yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin barındığı Refah'a girilmemesi yönündeki uyarılarını hiçe sayıyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

DÜNYA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...