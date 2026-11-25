DEMOKRATLAR BİRLİK HÜKÜMETİ TEMASLARINA TEPKİLİ

Evimiz İsrail lideri Lieberman dahil Eisenkot'un olası ortakları, mecliste çoğunluğu sağlayabilecek Arap partileriyle koalisyon kurma seçeneğini reddetti.

Bu tutum, Demokratlar lideri Yair Golan'ın tepkisine yol açtı.

Golan, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu'yu devirme vaadini yerine getirmesi için Eisenkot'a, ülkedeki yüzde 21'lik Arap azınlığı temsil eden partilerle anlaşması yönünde baskı yapıyordu.

Golan ayrıca Eisenkot'un olası bir birlik hükümeti ihtimalini değerlendirmek amacıyla Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ve ultra-Ortodoks partilerle sürdürdüğü görüşmelerden de rahatsızlık duyuyor.

Yaşar partisi, Likud ve ultra-Ortodoks gruplarla yapılan temasların "mümkün olan en geniş hükümeti kurmaya yönelik samimi bir kararlılığı" yansıttığını ve yeni bir seçimden kaçınmak için tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.

Demokratlar ise dün gece yaptığı açıklamada Yaşar ile görüşmeleri askıya aldığını duyurarak "birlik hükümeti seçeneğini tamamen gündemden çıkarmalıyız" ifadesini kullandı.

Parti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Son günlerde Likud ve ultra-Ortodoks partilerle yürütülen görüşmelerin tüm müzakere sürecini şekillendirmesini endişeyle izledik".