İsrail'de seçim sonrası pazarlık. Eisenkot'un hükümet kurma şansı zora girdi
25.11.2026 13:47
Demokratlar, Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar partisi ile yürüttüğü müzakereleri dün geç saatlerde durdurduğunu açıkladı.
İsrail'de sol eğilimli Demokratlar partisi, Başbakan Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırmaya çalışan Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar partisiyle koalisyon görüşmelerini askıya aldı.
İsrail'de eski Genelkurmay Başkanı Gadi Eisenkot'un Başbakan Binyamin Netanyahu'yu iktidardan uzaklaştırma girişimi, sol eğilimli Demokratlar partisinin koalisyon görüşmelerini askıya almasıyla yeni bir engelle karşılaştı.
Demokratlar, Eisenkot'un liderliğindeki Yaşar partisi ile yürüttüğü müzakereleri dün geç saatlerde durdurduğunu açıkladı.
Yaşar partisi ise aynı gün, hükümet kurma sürecinde desteği kritik görülen sağcı Evimiz İsrail partisiyle koalisyon anlaşmasına vardığını duyurdu.
Avigdor Lieberman'ın liderliğindeki Evimiz İsrail ile varılan bu uzlaşı, Eisenkot'un 8 Kasım'da hükümeti kurmakla görevlendirilmesinden bu yana imzalanan ilk anlaşma oldu.
27 Ekim'deki genel seçimlerde ne Eisenkot ne de Netanyahu tek başına iktidara giden net bir yol elde edebildi.
Eisenkot'un yeni hükümeti kurmak için 6 Aralık'a kadar süresi var ve bu süre 14 gün daha uzatılabiliyor.
Eisenkot'un hükümeti kuramaması halinde görevin büyük olasılıkla Netanyahu'ya verilmesi bekleniyor.
DEMOKRATLAR BİRLİK HÜKÜMETİ TEMASLARINA TEPKİLİ
Evimiz İsrail lideri Lieberman dahil Eisenkot'un olası ortakları, mecliste çoğunluğu sağlayabilecek Arap partileriyle koalisyon kurma seçeneğini reddetti.
Bu tutum, Demokratlar lideri Yair Golan'ın tepkisine yol açtı.
Golan, İsrail'in en uzun süre görev yapan başbakanı Netanyahu'yu devirme vaadini yerine getirmesi için Eisenkot'a, ülkedeki yüzde 21'lik Arap azınlığı temsil eden partilerle anlaşması yönünde baskı yapıyordu.
Golan ayrıca Eisenkot'un olası bir birlik hükümeti ihtimalini değerlendirmek amacıyla Netanyahu'nun sağcı Likud partisi ve ultra-Ortodoks partilerle sürdürdüğü görüşmelerden de rahatsızlık duyuyor.
Yaşar partisi, Likud ve ultra-Ortodoks gruplarla yapılan temasların "mümkün olan en geniş hükümeti kurmaya yönelik samimi bir kararlılığı" yansıttığını ve yeni bir seçimden kaçınmak için tüm seçenekleri değerlendireceklerini bildirdi.
Demokratlar ise dün gece yaptığı açıklamada Yaşar ile görüşmeleri askıya aldığını duyurarak "birlik hükümeti seçeneğini tamamen gündemden çıkarmalıyız" ifadesini kullandı.
Parti açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Son günlerde Likud ve ultra-Ortodoks partilerle yürütülen görüşmelerin tüm müzakere sürecini şekillendirmesini endişeyle izledik".
İsrail Cumhurbaşkanı, Arap partilerinin başbakanlık için en uygun aday olarak Eisenkot'u desteklemesi üzerine hükümeti kurma görevini ona vermişti.
SEÇİM SONRASI DÜĞÜM ÇÖZÜLEMEDİ
Demokratlar ve Evimiz İsrail'in de yer aldığı Eisenkot bloku, 120 sandalyeli İsrail meclisi Knesset'te 48 sandalyede kalarak çoğunluğun oldukça gerisinde kaldı.
Bu ittifaktan yaşanacak olası bir kopuş, Eisenkot'un iktidara ulaşma yolunu iyice zorlaştırıyor.
Netanyahu ile aşırı sağcı ve ultra-Ortodoks partilerden oluşan geleneksel ittifakı da 53 sandalyede kalarak çoğunluğu sağlayamadı.
Netanyahu hükümetinin ırkçı olarak nitelendirdikleri politikalarının da etkisiyle Arap partileri, mecliste şimdiye kadarki en yüksek sayı olan 19 sandalyeyi kazandı.
İsrail Cumhurbaşkanı, Arap partilerinin başbakanlık için en uygun aday olarak Eisenkot'u desteklemesi üzerine hükümeti kurma görevini ona vermişti.
Eisenkot'un hükümeti kuramaması halinde görevin büyük olasılıkla Netanyahu'ya verilmesi bekleniyor.
Netanyahu'nun da başarısız olması durumunda ülkenin yeni bir seçime gitmesi öngörülüyor.
Koalisyon müzakereleri sürerken ve olası yeni seçim sürecinde Netanyahu geçici başbakan olarak görev yapmaya devam ediyor.