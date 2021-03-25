İsrail'de seçim sonuçları yeni bir koalisyon krizine işaret ediyor

İsrail'de 23 Mart'ta yapılan erken genel seçimin sonuçları, ülkenin yeni bir koalisyon krizine sahne olabileceğini gösteriyor.



İsrail Merkez Seçim Komisyonu, salı günü düzenlenen seçimin oy sayımını tamamlayarak sonuçları kamuoyuyla paylaştı.



Komisyonun yayımladığı verilere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi 120 sandalyeli Meclise 30 milletvekili göndererek seçimi önde tamamladı.



Netanyahu'nun rakibi Yair Lapid liderliğindeki Yesh Atid (Gelecek Var) Partisi 17 milletvekili çıkardı. Ultra-Ortodoks Yahudileri temsil eden Şas Partisi ise 9 sandalyeyle üçüncü oldu.



Savunma Bakanı Benny Gantz'ın partisi Mavi-Beyaz 8, Naftali Bennett liderliğindeki Yamina ile İsrail Evimiz, İşçi Partisi ve Birleşik Tevrat Partisi yedişer milletvekili çıkardı.



İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden 3 partinin oluşturduğu Ortak Arap Listesi Bloku, Gideon Saar liderliğindeki Yeni Umut, sol blokta yer alan Meretz ve aşırı sağ görüşleriyle öne çıkan Dini Siyonizm Partisi altışar milletvekiliyle Meclise girdi.



İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden diğer oluşum Birleşik Arap Listesi (Ra'am) de 4 milletvekili çıkarmayı başardı.



NETANYAHU'YA YAKIN PARTİLER KOALİSYONU KURACAK SAYIYA ULAŞAMADI



Likud'un yanı sıra Netanyahu liderliğinde koalisyon hükümeti kurulmasına destek vermesi beklenen Şas, Birleşik Tevrat, Yamina ve Dini Siyonizm'in toplam sandalye sayısı 59'da kalarak koalisyonu kurmak için gerekli 61 milletvekiline ulaşamadı.



Öte yandan Netanyahu karşıtı partilerin sandalye sayısı koalisyon kurmaya yeterli gözükse de bu ihtimalin önünde birçok engel bulunuyor.



Bu engellerin başında başbakanın kim olacağı konusundaki belirsizlik ve İsrail vatandaşı Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku ve Ra’am’ın içinde yer alacağı koalisyon hükümetine diğer muhalif partilerin katılmayı reddetmesi geliyor.



Şas, Birleşik Tevrat ve Dini Siyonizm’in Netanyahu cephesinden ayrılarak diğer partilerle koalisyon kurma ihtimalinin de düşük olduğu yorumları yapılıyor.



Bu nedenle Netanyahu karşıtları Gelecek Var, Mavi-Beyaz, İşçi Partisi, İsrail Evimiz, Yeni Umut ve Meretz partilerinin koalisyon hükümeti kurabilmek için Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku veya Ra’am’ın desteğini alması gerekiyor.



Ancak özellikle İsrail Evimiz ve Yeni Umut partilerinin Ortak Arap Listesi Bloku ile Ra’am’ın destek vereceği koalisyona katılmayı kabul etmesinin zor olduğu dile getiriliyor.



Netanyahu karşıtı cephe için bir başka seçenek de İsrail vatandaşı Arapları temsil eden partiler yerine Yamina ve Dini Siyonizm’i Netanyahu’nun yanından kendi taraflarına çekmek olabilir. Bu senaryoya karşılık da Dini Siyonizm’in “sol” bir ittifakın içinde yer almaya sıcak bakmadığı kaydediliyor.



Tüm bu nedenlerden dolayı İsrail'i yeni bir koalisyon krizinin beklediği yorumları yapılıyor.

