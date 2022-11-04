İsrail'de seçimi Netanyahu liderliğindeki koalisyon kazandı

İsrail'in 12 yılla en uzun süre Başbakanlık görevini yürüten Benyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blok mecliste çoğunluğu sağladı.



1 Kasım'daki seçimin kesin sonuçları İsrail Merkez Seçim Komisyonu tarafından açıklandı. Netanyahu'nun liderliğindeki sağ blok 120 sandalyeli Mecliste 64 koltuk elde etti.



Eski Başbakanın lideri olduğu Likud Partisi İsrail Parlamento'su Knesset'e 32 milletvekili göndererek seçimde 1. parti oldu.



Netanyahu zaferini sosyal medya hesabından İsrail bayrakları paylaşarak kutladı. Başbakan Yair Lapid, Netanyahu'yu telefonla arayarak tebrik etti. Yetki devrinin gerçekleşmesi için talimat verdiğini iletti. Lapid'in lideri olduğu Gelecek Var Partisi de 24 milletvekiliyle sandıktan 2. olarak çıktı.



Netanyahu blokunda yer alan ve Filistinlilere karşı ırkçı ve ayrımcı söylemleriyle eleştirilen aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi milletvekili sayısını 2 katına çıkardı. Mecliste 14 koltuk elde ederek 3. oldu.



Başbakan Yair Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonuysa parlamentoda 51 milletvekiliyle yer alacak. Lapid blokundaki İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5 milletvekili çıkardı.



İki blokta da yer almayı reddeden yine İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi olan Ortak Liste de 5 sandalye elde etti.



Merkez Seçim Komisyonu seçimlere katılım oranını yüzde 71,3 olarak duyurdu.



İsrail Basınında aşırı sağın yükselişi eleştirilerin hedefi oldu. Haaretz gazetesi, Dini Siyonizm Partisi'nin liderlik koltuğunda oturan Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir'in seçimin asıl kazanını olduğunu belirtti. Bu nedenle asıl kaybedenin İsrail Devleti olduğu kaydedildi.



Ben-Gvir, Araplara karşı ırkçı eylemleriyle tanınan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin terör izleme listesinde yer alan Kach adlı grubun eski bir üyesi.