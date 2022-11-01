İsrail'de seçimin kaderini Filistinlilerin partisi belirleyecek

Son dakika haberi! İsrail'deki ilk sandık çıkış anketleri, eski Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğindeki sağ blokun 62 milletvekiliyle hükümeti kurabilecek sayıya ulaştığını göstermesine rağmen kesin olmayan sonuçlara göre baraj altında kalan Arapların Balad (Tecemmu) Partisi'nin oy sayımının ardından Meclis'e girmesiyle Netanyahu'yu çoğunluktan edebileceği belirtiliyor.



İsrail'de son üç buçuk yıl içinde yapılan beşinci erken genel seçimlerde yaklaşık 6,7 milyon seçmen için oy verme işlemi yerel saatle 22.00'de tamamlandı. İsrail Merkez Seçim Komitesi, katılım oranının, 2015'teki seçimden sonra en yüksek rakam, yüzde 71,3 olarak kaydedildiğini açıkladı.



İsrail basını, oy verme işleminin sona ermesinin ardından sandık çıkış anketlerini yayınladı.



Kanal 13'ün yayınladığı kesin olmayan sonuçlara göre, Netanyahu'nun lideri olduğu Likud Partisi'ne destek vermesine kesin gözüyle bakılan sağ blok, 120 sandalyeli İsrail Meclisinde 62 milletvekiliyle çoğunluğu elde etti.



Kesin olmayan sonuçlara göre, Likud, 31 milletvekili çıkararak seçimi birinci tamamladı.



Netanyahu'nun rakibi Başbakan Yair Lapid'in Gelecek Var Partisi ise 24 sandalyeyle ikinci parti oldu. Lapid, sandık çıkış anketlerinin kesin sonuçları yansıtmadığına işaret ederek "son oy zarfı sayılana kadar hiçbir şeyin bitmediğini" dile getirdi.



ARAP PARTİSİ BALAD'IN DURUMU İZLENİYOR



Kesin olmayan sonuçlara göre, Arap partisi Balad (Tecemmu) ile Netanyahu karşıtı blokta yer alan sağcı siyasetçi Ayalet Şaked'in Yahudi Evi partisi seçimde barajın altında kaldı.



İsrail basınındaki bazı haberlerde ise Balad Partisi'nin barajın altında kalıp kalmadığının henüz netleşmediği aktarıldı.



İsrail Kanal12'nin sandık çıkış anketlerine göre Balad Partisi, yüzde 3,25'lik seçim barajını yüzde 3 ile kaçırdı. Ancak Kanal13'ün seçim anketlerine göre de Balad Partisi'nin oy oranı yüzde 2,75 şeklinde açıklandı.



Balad Lideri Sami Ebu Şahade, basına yaptığı açıklamada, resmi oy sayımının ardından partisinin barajı geçebileceğini söyledi.



NETANYAHU'NUN PARTİSİNDEN HİLE İDDİASI



Likud Partisi, "sandık çıkış anketlerine göre Balad Partisi'nin sınırda olduğunun açıklanması üzerine "Arap bölgelerinde oy sayımında kargaşa yaşandığını ve hile yapıldığı" iddiasını ortaya attı.



Haaretz'e konuşan isminin gizli kalmasını isteyen bir İsrail Merkez Seçim Komitesi yetkilisi, Likud'un iddialarının, "asılsız olduğunu, provokasyon niyeti taşıdığını" belirterek emniyet birimlerinin bu yönde bir ihbar vermediğini aktardı.



İsrail'de ilerleyen günlerde açıklanması beklenen resmi sonuçlarda Mecliste elde edilecek bir ya da iki sandalyenin Netanyahu aleyhine değişmesi halinde, Netanyahu blokunun hükümeti kurabilmesinin tehlikeye girebileceği değerlendiriliyor.



İLK SONUÇLAR NETANYAHU'NUN DÖNÜŞÜNE İŞARET EDİYOR



İsrail televizyonlarının yayınladığı sandık çıkış anketlerine göre, Netanyahu liderliğindeki blokta yer alan aşırı sağcı Dini Siyonizm Partisi 15 milletvekiliyle yarışı üçüncü bitirdi.



Filistinlilere yönelik ırkçı ve ayrımcı söylemiyle eleştirilen Dini Siyonizm partisi son seçimlerde en fazla yükseliş yapan parti oldu.



Netanyahu müttefiki, Ultra Ortodoks partilerinden Şas 10, Birleşik Tevrat Partisi ise 5 milletvekili kazandı.



İlk sonuçlar Netanyahu'nun başbakanlığa dönüşüne işaret ediyor.



LAPİD LİDERLİĞİNDEKİ KOALİSYON 54'TE KALDI



Buna karşın Lapid öncülüğündeki "Değişim Koalisyonu" isimli blokta Benny Gantz'ın öncülüğündeki Ulusal Birlik Partisi seçimleri dördüncü sırada tamamlayarak Meclise 12 milletvekili gönderdi.



Lapid blokundaki, İsrail Evimiz, soldaki İşçi Partisi ve İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Birleşik Liste 5'er milletvekili çıkardı. Aynı bloktaki sol parti Meretz ise 4 milletvekili elde etti.



Sandık çıkış anketine göre, Lapid liderliğindeki Değişim Koalisyonu'ndaki partiler toplamda 54 sandalyeye ulaştı.



İki blokta da yer almayı reddeden İsrail vatandaşı Filistinlilerin partisi Ortak Liste, Mecliste 4 sandalye elde etti.