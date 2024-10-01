İsrail'de silahlı saldırı: 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı
Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. 2 saldırgan etkisiz hale getirildi.
İsrail’in başkenti Tel Aviv yakınlarındaki Yafa kentindeki Kudüs Caddesi'nde düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin de yaralandığı açıklandı.
Polis, iki saldırganı etkisiz hale getirdi. Olayda terör şüphesi üzerinde duruluyor.
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