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İsrail'de silahlı saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

İsrail'in Hadera kentinde 2 saldırgan polise ateş açtı. Saldırıda 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Haberler - Reuters - Anadolu Ajansı 27.03.2022 - 23:34

İsrail'de silahlı saldırı: 2 polis öldü, 3 polis yaralandı

'in Hadera kentinde yerel polis güçlerine yönelik düzenlenen silahlı saldırıda 2 polisin öldüğü, 3 polisin yaralandığı bildirildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkenin batısındaki Hadera şehrinde 2 saldırganın yerel polise açtığı ateş sonucu 2 polis öldü, 3 polis yaralandı.

Açıklamada, bölgedeki sivil polislerin müdahalesi sonucu 2 saldırganın etkisiz hale getirildiği, yaralı polislerin hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

Öte yandan İsrail Polisi Sözcüsü Eli Levy, İsrail Kamu Yayın Kuruluşu'na (KAN) yaptığı açıklamada, "Neyse ki polislerimiz saldırganları etkisiz hale getirmeyi ve daha büyük bir terör saldırısını önlemeyi başardı." dedi.

Açıklamada, saldırganların kimlikleri hakkında ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.

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