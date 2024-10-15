İsrail'de siren sesleri: Lübnan'ın güneyinden 20 füze atıldı

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Lübnan'dan atılan 20 füze nedeniyle İsrail'in kuzeyindeki Yukarı Celile ve Hayfa Körfezi bölgesinde uyarı sirenlerinin çaldığı belirtildi.



Açıklamada, söz konusu füzelerin bazılarına müdahale edildiği aktarıldı.



İsrail'deki "Ynet" haber sitesine göre, Lübnan'dan atılan füzeler sebebiyle Hayfa Körfezi'nde ormanlık alanda yangın çıktı.

HİZBULLAH, İSRAİL'E AİT İHA'YI DÜŞÜRDÜ



Hizbullah'tan yapılan açıklamada, İsrail ordusuna ait Hermes 450 tipi bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğü ve İsrail kuzeyindeki çok sayıda yere saldırı düzenlendiği belirtildi.



Sabah saatlerinden bu yana İsrail'in kuzeyindeki el-Merc bölgesi ve çevresindeki İsrail birliklerinin üç kez hedef alındığı aktarıldı.



Lübnan'ın güneyindeki Rabbu Selasin beldesi çevresinden sızmaya çalışan İsrail askerleri ile çatışmaların yaşandığı ve bu çatışmaların sürdüğü kaydedildi.



İşgal altındaki Şeba Çiftlikleri'ne bağlı Sidane ve Bereket en-Nakar bölgelerinde İsrail askerlerinin çok sayıda füzeyle hedef alındığı ifade edildi.



Lübnan sınırı yakınındaki İsrail'in Kiryat Şmona yerleşiminin de iki kez hedef alındığı duyuruldu.

