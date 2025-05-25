İsrail’de siren sesleri: “Yemen’den fırlatılan füze engellendi”

İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füzenin engellendiğini açıkladı. Ordunun açıklamasından önce işgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs de dahil olmak üzere çeşitli bölgelerde hava saldırı sirenlerinin çaldığı duyuldu.



Ordudan yapılan açıklamada, “Kısa süre önce İsrail’in pek çok bölgesinde çalan sirenlerin sonrasında Yemen’den fırlatılan bir füze engellendi” denildi. İsrail’in kurtarma servisi Magen David Alom (MDA) da olayla bağlantılı olarak herhangi bir yaralanma vakasının kendilerine bildirilmediğini açıkladı.



İsrail, perşembe günü de Yemen’den fırlatılan iki füzeyi vurarak düşürdüğünü açıklamıştı. MDA, saldırıda en az bir kişinin yaralandığını, yaralanma olayının sığınağa kaçış sırasında yaşandığını belirtmişti.



Yemen’deki Husiler, 23 Mayıs Cuma günü bir açıklama yaparak, son 24 saat içinde, İsrail’in başkenti Tel Aviv’de bulunan Ben Gurion Havalimanı’nı üçüncü kez hipersonik balistik füzeyle hedef aldıklarını duyurmuştu.

