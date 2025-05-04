Husilerden İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı

İsrail’de Yemen’den atılan bir füze sebebiyle Tel Aviv kenti ile İsrail’in iç kesimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.

İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) değerlendirmesine göre, Yemen'den fırlatılan füze, durdurma çalışmalarının başarısız olması üzerine Ben Gurion Havalimanı'na düştü. Havalimanındaki uçuş trafiği bunun üzerine geçici olarak askıya alındı.

HUSİLER, SALDIRIYI ÜSTLENDİ

İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Yemen'deki Husilerden bir yetkili, Ben Gurion Havalimanı'na yönelik saldırının "yapabileceklerinin bir göstergesi olduğunu" söyledi. Buna göre, Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammad al-Bahithi, Katar merkezli El Arabi kanalına yaptığı açıklamada, "Ben Gurion Havalimanı'na saldırı, İsrail'deki güçlendirilmişt alanlara saldırma yetimizin bir kanıtı" diye konuştu. Husi Sözcüsü Yahya Sari da daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlenerek havalimanının "artık uçak yolculuğu için güvenli olmadığını" söyledi.

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise yaptığı açıklamada, "Bizi vuran her kimse, onları yedi kat daha fazla vuracağız" tehdidinde bulundu.

"FÜZENİN HAVALİMANINA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR"

İsrail ordusu, konuya ilişkin ilk açıklamasında, Yemen’den İsrail’e doğru fırlatılan bir mühimmatı durdurma teşebbüsünde bulunduklarını kaydetmişti. Tel Aviv ve diğer bölgelerde uyarı sirenleri çalarken, ordudan yapılan ilk açıklamada, füzeyi durdurma çalışmalarının sonuçlarının halen inceleme altında olduğu bilgisi verilmişti.

İsrail ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, durdurma çalışmalarının başarısız olması üzerine füzenin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düştüğünü değerlendirdiklerini bildirdi.

Ordunun ilk açıklamasında fırlatılan mühimmattan düşen bir parçanın İsrail’in iç kesimlerine düştüğüne dair bilgi ve haberlerin geldiği belirtilmiş ancak olay yerinin neresi olduğu hakkında kesin bir bilgi verilmemişti. Fakat daha sonra füzenin düştüğü alanın havalimanı bölgesi olduğu ortaya çıktı.

