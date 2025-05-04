Husilerden İsrail'in Ben Gurion Havalimanı'na füze saldırısı
İsrail ordusu, Yemen’den fırlatılan ve durdurulamayan bir füzenin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düştüğünü değerlendiriyor.
İsrail’de Yemen’den atılan bir füze sebebiyle Tel Aviv kenti ile İsrail’in iç kesimlerinde roket uyarı sirenlerinin çaldığı bildirildi.
İsrail Savunma Kuvvetleri'nin (IDF) değerlendirmesine göre, Yemen'den fırlatılan füze, durdurma çalışmalarının başarısız olması üzerine Ben Gurion Havalimanı'na düştü. Havalimanındaki uçuş trafiği bunun üzerine geçici olarak askıya alındı.
HUSİLER, SALDIRIYI ÜSTLENDİ
İsrail'in Haaretz gazetesinin aktardığına göre, Yemen'deki Husilerden bir yetkili, Ben Gurion Havalimanı'na yönelik saldırının "yapabileceklerinin bir göstergesi olduğunu" söyledi. Buna göre, Husilerin üst düzey isimlerinden Muhammad al-Bahithi, Katar merkezli El Arabi kanalına yaptığı açıklamada, "Ben Gurion Havalimanı'na saldırı, İsrail'deki güçlendirilmişt alanlara saldırma yetimizin bir kanıtı" diye konuştu. Husi Sözcüsü Yahya Sari da daha sonra yaptığı açıklamada, saldırıyı üstlenerek havalimanının "artık uçak yolculuğu için güvenli olmadığını" söyledi.
İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz ise yaptığı açıklamada, "Bizi vuran her kimse, onları yedi kat daha fazla vuracağız" tehdidinde bulundu.
"FÜZENİN HAVALİMANINA DÜŞTÜĞÜ DEĞERLENDİRİLİYOR"
İsrail ordusu, konuya ilişkin ilk açıklamasında, Yemen’den İsrail’e doğru fırlatılan bir mühimmatı durdurma teşebbüsünde bulunduklarını kaydetmişti. Tel Aviv ve diğer bölgelerde uyarı sirenleri çalarken, ordudan yapılan ilk açıklamada, füzeyi durdurma çalışmalarının sonuçlarının halen inceleme altında olduğu bilgisi verilmişti.
İsrail ordusu, daha sonra yaptığı açıklamada, durdurma çalışmalarının başarısız olması üzerine füzenin Tel Aviv'deki Ben Gurion Havalimanı'na düştüğünü değerlendirdiklerini bildirdi.
Ordunun ilk açıklamasında fırlatılan mühimmattan düşen bir parçanın İsrail’in iç kesimlerine düştüğüne dair bilgi ve haberlerin geldiği belirtilmiş ancak olay yerinin neresi olduğu hakkında kesin bir bilgi verilmemişti. Fakat daha sonra füzenin düştüğü alanın havalimanı bölgesi olduğu ortaya çıktı.
"ÇOK SAYIDA KİŞİ HAFİF YARALANDI"
Haaretz gazetesi, konuya ilişkin haberinde, şarapnelin Tel Aviv’deki Ben Gurion Uluslararası Havalimanı’nın yakınlarına düştüğünü, bu sebeple uçuşların aksadığını aktardı.
Devlet televizyonu KAN da Tel Aviv'deki Ben Gurion Havaliman'nın isabet aldığını ve saldırı nedeniyle alanın iniş ve kalkışlara kapatıldığını duyurdu. Havalimanında yaklaşık bir saat boyunca askıya alınan uçuşların daha sonra yeniden başladığı ifade edildi.
Haaretz'in haberinde, olayın ardından havalimanına itfaiye ekiplerinin gittiği ve “çok sayıda kişinin havalimanında yaşanan olayda hafif yaralandığı” bilgisi verildi. Haaretz, daha sonra yaralı sayısını dört olarak aktardı.
POLİSTEN HALKA "BEN GURION'A GELMEYİN" ÇAĞRISI
Gazetenin haberine göre, acil durum servisleri de olayda yaralılar olduğu bilgisini doğruladı. Ordudan yapılan ikinci açıklamada da Ben Gurion Havalimanı'nda, Yemen'den fırlatılan mühimmatın düştüğünün tespit edildiği, olayla ilgili soruşturma yürütüldüğü ifade edildi. Polis de halktan Ben Gurion Havalimanı'na gelmemelerini istedi.
Yemen'deki Husiler, ateşkes anlaşmasını bozarak Gazze Şeridi'ne şiddetli saldırılarını tekrar başlatan İsrail'i zaman zaman balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alıyor.
FÜZENİN DÜŞTÜĞÜ YERDE 15 METRE ÇAPINDA ÇUKUR AÇILDI
Saldırı hakkında paylaşılan bilgilere göre, saldırının ardından füzenin düştüğü yerde 15 metre çapında bir çukur oluştu.
İsrail acil yardım servisi Magen David Adom'dan (Kızıl Davut Yıldızı) yapılan açıklamada, saldırıda dört kişinin yaralandığı bildirildi. Açıklamada, kafa travması geçiren iki kadın ile bir cisim isabet eden 64 yaşındaki erkeğin hafif, 50 yaşındaki bir erkeğin ise orta derecede yaralandığı aktarıldı. Saldırının ardından sığınaklara kaçarken düşen dört kişinin hafif yaralandığı kaydedildi.
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