İsrail'de sözcü krizi: Netanyahu'ya yakın ismin etik ihlalleri uzaklaştırma getirdi

İsrail Barosu’nun disiplin mahkemesi, haziran ayında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun sözcüsü olarak atanan avukat Ziv Agmon hakkında meslekten uzaklaştırma kararı verdi. Bu kararın sebebinin “etik ihlalleri” olduğu açıklandı. Agmon’un karara itiraz etmesinin ardından uzaklaştırma kararı, nihai mahkeme kararı verilene kadar askıya alındı.



Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail Barosu’nun disiplin mahkemesi, Ziv Agmon’u "bir müvekkile karşı sadakat görevini ihlal, mesleğe leke sürme ve bir avukata yakışmayacak davranışlarda bulunmaktan" suçlu buldu.



Agmon, bu karara Kudüs Bölge Mahkemesi’ne başvurarak itiraz etti. Mahkeme, bu itiraz hakkındaki kararını açıklayana kadar Agmon hakkında verilen uzaklaştırma kararı askıya alındı.



Bu itiraza ilişkin duruşmanın bu hafta yapılması beklenirken, Agmon, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşecek olan Netanyahu ile birlikte başkent Washington’a gidecek olmasından dolayı duruşmanın ertelenmesini talep etti.



İTİRAZ ETTİĞİ İÇİN KARAR NİHAİ DEĞİL



Uzun süredir Netanyahu’nun Likud Partisi’nde olan Agmon, haziran ayında İran ile “savaştaki ağır medya yükü dolayısıyla” İsrail Başbakanı’nın ikinci sözcüsü olarak atanmıştı. Netanyahu’nun birinci sözcüsü Omer Dostri’nin görevden ayrılmaya hazırlanması dolayısıyla Agmon’un bu göreve gelmesi bekleniyor.



İsrail’de herhangi bir kamu görevine atanmak için adayların haklarındaki disiplin kararlarını bildirmesi gerekiyor. Agmon’un itirazı sebebiyle avukat hakkında verilen disiplin komitesi kararı nihai kabul edilmiyor. Dolayısıyla Agmon’un bu kararı bildirmek gibi bir zorunluluğu bulunmuyor.



NE OLMUŞTU?



Agmon hakkındaki dava Aralık 2023’te başlamıştı. Agmon, İsrail Barosu’nun bölgesel disiplin mahkemelerinden bir tarafından suçlu bulunmuştu.

Karara göre, Agmon, 2018 yılında bir emlak anlaşmasında bir müvekkili temsil etmiş, satın alan kişi anlaşmayı hayata geçirmek için Agmon’a para yatırmıştı. Anlaşmaya göre, Agmon’un bu parayı projeyi tamamlamak için alınacak tüm izinler alınana kadar “sağlam bir yatırım aracına” yatırması gerekiyordu. Ardından ise parayı satıcıya transfer etmesi gerekiyordu.



Agmon, 1,7 milyon şekel (510 bin dolar) parayı satın alan kişiden aldı ancak 15 gün sonra, gerekli izinler alınmadan satıcıya transfer etti. Agmon, daha sonra bunun kendisinin değil, firmadaki çalışanlardan birinin hatası olduğunu ileri sürdü.



Disiplin mahkemesi, kararında, ne Agmon’un ne de getirdiği görgü tanıklarının ifadelerini inandırıcı buldu. Hakimlerden biri Agmon’un hata yapmadığını, mantıksız bir şekilde hareket ettiğini belirtti. Bir başka hakim ise Agmon’u “büyük bir ihmaleden” suçlu buldu. Mahkeme, Agmon’un sadece müvekkilinin güvenini ihlal etmekle kalmadığını, mesleğinin statüsüne de zarar verdiğini kaydetti.

