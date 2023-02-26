İsrail'de terör suçluları için idam cezası getiren teklif

SADECE İSRAİLLERE YÖNELİK TERÖR SALDIRILARINI KAPSAYACAK

Öte yandan İsrail basınındaki haberlerde, idam cezasına ilişkin yasa teklifinin sadece İsraillilere yönelik terör saldırıları için uygulanacağına, Filistinlilere yönelik terör saldırılarını ise kapsamayacağına dikkat çekildi.



Netanyahu'nun partisi Likud'un söz konusu yasa teklifine daha önce çekinceyle yaklaştığı ancak bugün işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen silahlı saldırıda 2 Yahudi yerleşimcinin öldürülmesinin ardından komitede teklifi desteklediği ifade edildi.



İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet'in (Şabak) daha önce idam cezası gündeme geldiğinde bunun "caydırıcı etkisi olmayacağı" yönünde görüş beyan ettiği hatırlatıldı.



Yahudi Gücü Partisi'nin lideri Ben-Gvir, fanatik Yahudi yerleşimcilerle Mescid-i Aksa'ya baskın düzenleme, Filistinlilere karşı silah çekme, evinden zorla çıkarılmak istenen Filistinlilerin evinin önünde çadır kurma gibi pek çok tartışmalı eyleme imza atmıştı.



Netanyahu'nun Itamar Ben-Gvir'in partisi Yahudi Gücü ile yaptığı koalisyon anlaşmalarında, terör suçlarına idam cezası getirilmesi konusu da yer almıştı.