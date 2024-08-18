İsrail'de TRT ekibine saldırı: Ankara'dan tepkiler

TRT Arabi Gazze Muhabiri Sami Berhum, İsrail askerlerinin Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentinde üzerinde basın yazısının bulunmasına rağmen araçlarını hedef aldığını söyledi.



Berhum, Gazze'de "Savaşın başlamasından bu yana 4. kez basın aracımız, kaskımız, yeleğimiz olmasına rağmen hedef alındık. Han Yunus'un kuzeyinde, İsrail'in güvenli dediği, yerinden edilen Filistinlilerin yoğun olduğu bir bölgeye haber yapmak için gittik." dedi.



Saldırıya ilişkin Berhum, "Tepelerde konuşlu keskin nişancı İsrail askerleri doğrudan bizi hedef aldı. Hem araca hem de aracın etrafına ateş ettiler. Biz araçtan 5 metre uzaklaştıktan sonra yaklaşık 15 dakika boyunca ateş etmeye devam ettiler." diye konuştu.



Berhum, Gazze'de güvenli hiçbir yerin bulunmadığına vurgu yaparak, "İsrail askerleri herhangi bir uyarı yapmadan, doğrudan hedef alıyorlar. Aracımızı doğrudan hedef aldılar, aracın ön camı, yanımızdaki kameramanımız hedef alındı." ifadelerini kullandı.



TRT Arabi Gazze Muhabiri, İsrail ordusunun 4 ay önce düzenlediği saldırıda ayağını kaybettiğini hatırlattı.

ANKARA'DAN TEPKİLER

Sosyal medya hesabından açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Netanyahu şebekesi her türlü insani değerin düşmanıdır" dedi. "Netanyahu ve şebekesi işlediği katliamların duyulmasını engellemeye çalışmaktadır" değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, saldırıların "insanlık suçlarını örtmeyeceğini" söyledi.



Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş da saldırıyı kınarken, "Netanyahu ve çetesi ne yaparsa yapsın er ya da geç bu yaptıklarının hesabını verecektir." dedi.

