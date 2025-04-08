İsrail'de Trump fırtınası: "Netanyahu eve eli boş dönüyor"

"Netahyahu, eve eli boş dönüyor"



İsrail'de yayımlanan Yedioth Ahronot gazetesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Washington ziyaretini böyle özetledi.



Ziyaretin Netanyahu açısından planlandığı gibi geçmediğini vurguladı



ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi konusunda anlaşmak için değil İran'la nükleer krizde diplomasiye öncelik vereceğini iletmek için Netanyahu'yu Beyaz Saray'a çağırdığı belirtildi.

"VERGİ İNDİRİMİ SAĞLAYAMADI"



Trump'ın, İsrail'in ABD-İran arasındaki görüşmeleri sabote etmesini ve İran'a saldırmasını önlemeyi amaçladığı vurgulandı.

Yedioth Ahronot gazetesi, Netanyahu'nun vergiler konusundaysa Trump'tan daha aşağılayacı bir yanıt aldığını yazdı. Netanyahu'nun vergi indirimi sağlayamadığı ve bu konuda eve eli boş döneceği vurgulandı. Beyaz Saray'daki görüşmede Gazze'deki rehinelerin serbest bırakılması konusunda da somut bir karar çıkmadığına dikkat çekildi.

TÜRKİYE VE İSRAİL ARASINDA DENGE ÇABASI



Trump'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerinin ABD'nin Türkiye ve İsrail arasında çatışmayı önlemeye çalışacağını gösterdiği belirtildi.



Times Of Israel haber sitesi ise, vergileri yükseltmesinin ardından Netanyahu'nun Trump ile Beyaz Saray'da görüşen ilk lider olarak tavizler almayı hedeflediğini yazdı. Ancak bu hedefine ulaşamadığı, Trump'ın vergi indirimine gitmeyi kabul etmediği aksine İsrail'e yılda milyarca dolar yardım yapıldığını hatırlattığı belirtildi

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ÖVGÜSÜ DİKKAT ÇEKTİ



Times of İsrael, Trump'ın İran ile doğrudan müzakerelere başlayacakları açıklamasının Netanyahu ve ekibi için süpriz olduğuna da dikkat çekti. Trump'ın İsrail'i sert dile eleştiren ve Hamas'ı destekleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Netanyahu'nun yanında övdüğüne de vurgu yaptı. Hatta Trump'ın Netanyahu'ya Türkiye ile sorunları için "makul ol" dediğine dikkat çekildi.



Netanyahu'nun Trump'ın iktidarı döneminde önümüzdeki 4 yılı rahat geçireceği algısının bu ziyaretle boşa çıktığı belirtildi.

