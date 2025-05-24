İsrail'de tsunami: Avrupa'nın öfkesi büyürken Trump sessizliğini koruyor

İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonları ve insani yardım kısıtlamaları, uluslararası toplumun sert tepkisine neden oldu.



İngiltere, Fransa ve Kanada'nın ortak açıklamasıyla başlayan diplomatik baskı, İsrail'e yönelik yeni yaptırımlar ve ticari ilişkilerin askıya alınmasıyla devam etti. Üç ülke, Gazze’deki sivil kayıpların artmasından endişe duyduklarını belirterek İsrail’i “açık ve net bir şekilde” uyardı.

BRÜKSEL İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİYOR



Bu açıklamanın hemen ardından Avrupa Birliği de önemli bir adım attı. AB yetkilileri, 2000 yılından bu yana yürürlükte olan ve İsrail ile ekonomik ve siyasi ilişkileri çerçeveleyen Ortaklık Anlaşması’nı yeniden değerlendireceklerini duyurdu.



Bu karar, Brüksel’in Tel Aviv’e yönelik politikasında köklü bir değişikliğin işareti olarak yorumlandı. Bu gelişmeler, İsrail'in uluslararası alanda giderek yalnızlaştığının kanıtı niteliğinde.



TRUMP ARTIK SAVAŞ İSTEMİYOR



ABD Başkanı Donald Trump, Körfez turunun sonunda, "çok sayıda insan açlıktan ölüyor" dedi.



Beyaz Saray yetkilileri, ABD Başkanı'nın savaştan dolayı hayal kırıklığına uğradığını ve İsrail hükümetinin “bu işi artık bitirmesini” istediğini belirtti.



Ancak diğer Batılı liderler öfke dolu açıklamalar yaparken, Trump neredeyse hiçbir şey söylemiyor.