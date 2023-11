İsrail'de "Tünelleri biz yaptık" açıklamasını yapan eski başbakana hain suçlaması

Hagari'nin anlatımlarındaki çelişkiler, görüntülerin eksik verilmesi, silah veya askeri ekipmanın bulunmaması ve daha önce hiç kullanılmadığı izlenimi veren sığınaklar nedeniyle İsrail'in yeni tünel iddiaları, Barak'ın "Şifa Hastanesi'nin altında sığınaklar inşa ettik" itirafıyla ilişkilendirilmişti.



İsrail güçleri, hastaneyi işgal etmesine rağmen hastanenin altındaki yapının "askeri amaçlı" kullanıldığına dair geçerli kanıt sunamadı.



BARAK'IN İFŞAATLARI



Eski İsrail Başbakanı Barak, 21 Kasım'da CNN televizyonunda İsrail'in 40-50 yıl önce Şifa Hastanesi'nin altına sığınaklar inşa ettiğini söyledi. Barak, sunucu Christiane Amanpour'un aldığı bilgi karşısında şaşırarak tekrar sorduğu eski sığınak meselesine aynı yanıtları verdi.



Barak'ın sözleri, İsrail ordusunun Şifa Hastanesi'nin altında "Hamas'ın ana askeri karargahı" olduğuna dair iddialarının ciddi şekilde sorgulanmasına neden oldu.



Ehud Barak'ın ofisi aynı gün Facebook hesabından, İsrail'in hastane altına sığınaklar inşa etmedeki rolüne ilişkin açıklamalarını ve itiraflarını düzeltmek amacıyla bir açıklama yayınladı.



Barak'ın sözlerinin "propaganda amacıyla çarpıtıldığı" ileri sürülen açıklamada, eski Başbakan'ın "on yıllar önce İsrail'in Gazze'yi kontrol ettiği zamanlarda kapasitenin artırılması için hastanenin altına sığınakların inşa edildiğine dair bilinen bir gerçeğe değindiği" ifade edildi.



Bu düzeltme açıklamasına rağmen Barak, ülkede kendisini hedef alan eleştiri dalgasından kurtulamadı.



İlk tepki İsrail Eğitim Bakanı Yoav Kish'ten geldi. Kish, 21 Kasım'da X sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Ehud Barak'ın İsrail'e verdiği zarar ve yabancı medyaya verdiği röportajlardaki anlaşılmaz tavırları akıl almıyor. Yardım etmek niyetinde değilse en azından zarar vermekten kaçınmalı." ifadelerini kullandı.



İSRAİL PROPAGANDASINI BOZDU



"Israel Hayom" gazetesinin yazarlarından Noam Fathi, konuyla ilgili aynı günkü yazısında Barak'ın itiraflarının, "İsrail'in propaganda anlatısını yok ettiği" yorumunu yaptı.



"Bu yabancı ve bize karşı sert tutum alan bir medyaya yapılan aptalca ve üzücü bir açıklamaydı." ifadelerini kullanan İsrailli yazar, açıklamanın Arap dünyasında ve tüm Batılı medya kuruluşlarında yer bulduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:



"Fakat yapılabilecek hiçbir şey yok. Bir aptal kuyuya taş attı. 200 medya kuruluşu bile bunu çıkaramayacak. Bu açıklamalar İsrail ordusunun ve ordu sözcüsü Daniel Hagari'nin, Hamas'ın Şifa Hastanesi'nin altına tünel ağı inşa ettiğini ve burayı askeri karargah olarak kullandığını kanıtlama çabalarını birdenbire elinden aldı."



"İSRAİL'İ ÖLÜMCÜL BİR ŞEKİLDE VURDU"



İsrail’de sağ ve aşırı sağ yayın politikasıyla tanınan Kanal14 televizyonunda görev yapan gazeteci Yitzhak Abuhacira ise kanalın internet sitesinde yayınlanan konuyla ilgili yazısında "Barak, CNN'e verdiği aptalca röportajda İsrail'e ölümcül bir şekilde darbe vurdu." değerlendirmesinde bulundu.



Abuhacira, yazının devamında ise "Savaşın ortasında ve güçlerimizin Şifa Hastanesi altındaki Hamas'ın yer altı şehrini ortaya çıkarma çabalarının devam ettiği bir dönemde, kendisi Amerikan CNN'e röportaj veriyor ve yerleşkenin altındaki tünelleri İsrail'in inşa ettiğini iddia ediyor." ifadelerini kullandı.



New York'tan yayın yapan haftalık The Jewish Voice gazetesi de 23 Kasım'da X sosyal medya hesabındaki paylaşımda Barak'ı "ihanetle" suçladı.



İsrail'de medya ve siyasetçilerin yanı sıra ülkedeki ünlü isimlerden bazıları da Barak'ın ifşaatlarına tepkilerini sosyal medya hesaplarından paylaştı.



İsrailli şarkıcı Kobi Peretz, eski Başbakan Barak'ı "teröre destek vermekle" suçlayarak, vatandaşlığının iptal edilmesi gerektiğini söyledi.



Model Natali Dadon ise Instagram hesabından Barak'ın açıklamalarını paylaştığı mesajında, "Aptallığın sınırı yok." yazdı.



Barak'ın itiraflarına öfkelenen bazı İsrailliler, ülkenin eski Başbakanı'nı sosyal medyada "hain" "ajan" "vatan haini" diyerek hedef aldı.