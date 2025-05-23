İsrail'de yargı-Netanyahu gerilimi: İstihbarata yeni direktör atadı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Şin Bet Direktörü olarak David Zini'yi ataması tepki çekti. Hukuki süreç tamamlanmadan atama yapılması İsrail basınında da geniş yer buldu.



İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde Netanyahu'nun bu hamlesinin savcılık kararıyla çeliştiği belirtildi. İsrail muhalefeti de Netanyahu'nun bu kararına tepki gösterdi.

ANA MUHALEFETTEN TEPKİ



Ana muhalefet lideri Yair Lapid sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda durumu çıkar çatışması olarak niteledi.



Netanyahu, Ronen Bar'ı güvensizlik gerekçesiyle görevden almaya karar vermişti. İsrail Yüksek Mahkemesi ise Şin Bet'in önceki Direktörü Ronen Bar'ın keyfi olarak görevden alınmasının yasal olmadığına hükmetmişti.