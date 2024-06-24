İsrail'de, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı

İsrail Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, hükümet, yedek asker ve subayların hizmet süresini 3 ay daha uzatan yasa tasarısını onayladı.



Söz konusu tasarı, yedek askerlerin 41, yedek subayların ise 46 yaşına kadar hizmet etmesini de öngörüyor.



Askerlik hizmetiyle ilgili yürürlükteki yasa 30 Haziran'da sona eriyor. O nedenle yeni tasarının, yasalaşması için bu hafta Meclis'te 3 defa oylamaya sunulması gerekiyor.



Yürürlükteki yasaya göre, yedek askerler 40, yedek subaylar da 45 yaşına kadar hizmet ediyor.