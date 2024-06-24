İsrail'de, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı

İsrail hükümetinin, yedek askerlik hizmetini uzatan ve yarın Meclis'te ilk oylaması yapılacak olan yasa tasarısını onayladığı belirtildi.

İsrail'de, yedek askerlik hizmetinin uzatılmasını öngören yasa tasarısı onaylandı

Kanal 12 Televizyonunun haberine göre, hükümet, yedek asker ve subayların hizmet süresini 3 ay daha uzatan yasa tasarısını onayladı.

Söz konusu tasarı, yedek askerlerin 41, yedek subayların ise 46 yaşına kadar hizmet etmesini de öngörüyor.

Askerlik hizmetiyle ilgili yürürlükteki yasa 30 Haziran'da sona eriyor. O nedenle yeni tasarının, yasalaşması için bu hafta Meclis'te 3 defa oylamaya sunulması gerekiyor.

Yürürlükteki yasaya göre, yedek askerler 40, yedek subaylar da 45 yaşına kadar hizmet ediyor.

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