İsrail'de yedi kişinin öldüğü saldırıyı El Kassam Tugayları üstlendi

İran'ın İsrail'e yüzlerce füze ateşlediği saatlerde İsrail'in Yafa kentinde bir silahlı saldırı meydana geldi.

Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'da bulunan Kudüs Caddesi'nde düzenlenen saldırıda yedi kişinin öldüğü, 17 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Polis, saldırıyı gerçekleştiren iki kişiyi "etkisiz hale getirdiğini" duyurdu.

Polis, bu iki kişinin 20'li yaşlarda olduğunu ve İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ikamet ettiklerini açıkladı. Saldıyı düzenleyenlerin vurularak öldürüldüğü açıklandı.



İsrail ordusu, silahlı saldırı sonrası işgal altındaki El Halil kentini askeri bölge ilan etti. Yafa saldırısını gerçekleştiren iki Filistinlinin Halil kentinden olduğu belirtildi.



Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre ordu, kentin girişlerini kuşattı, mahallere baskınlar düzenledi. Halhul Köprüsü yakınında duran bir grup gence İsrail güçlerinin gerçek mermiyle ateş açması sonucu gençlerden biri yaralandı.



İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, saldırıyı düzenleyen Filistinlilerin ailelerinin Gazze Şeridi'ne sürülmesini istedi.

Saldırıyı Hamas'ın silahlı kanadı İzzettin El Kassam Tugayları üstlendi.