İsrail'de yeni iddia: Netanyahu kritik görev değişimleri planlıyor

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı.



İsrail'de bu kararın yankıları sürerken ve binlerce tepkili vatandaş sokaklara dökülmüşken Netanyahu'nun bir sonraki hamlesi hakkında yeni iddialar ortaya atıldı.

GÖREVDEN ALMA İDDİALARI



İsrail basını, Gallant'ın ardından Genelkurmay Başkanı Herzi Halevi ile İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanı Ronen Bar'ı da görevden alacağını öne sürdü.



Haberlerin İsrail basınında hızla yayılması üzerine Başbakanlık Basın Ofisi yazılı açıklamada bulundu. Netanyahu'nun Halevi ve Bar'ı görevden almaya hazırlandığı yönündeki haberler yalanlandı.



Açıklamada, bu haberlerin toplumda "ayrımcılık oluşturmak için yapıldığı" savunuldu.

GALLANT GÖREVDEN ALINDI



Netanyahu, uzun zamandır arasının bozuk olduğu Gallant'ı bu akşam görevden aldığını duyurmuştu.



İsrail'de çok sayıda kişi kararı protesto etmek için sokaklara döküldü. Caddeleri trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.